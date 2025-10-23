1 órája
Dombóvár méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire (képgaléria)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából Dombóváron is méltó módon emlékeztek meg a hősökről és a szabadságért küzdőkről. Az ünnepi műsort a József Attila Általános Iskola tanulói állították össze, akik szavalatokkal, zenével és jelenetekkel idézték fel a forradalom napjait. Az ünneplők Rétvári Zsigmondra emlékeztek, aki megmentette a várost a vérengzéstől.
A fiatalok előadása nemcsak a múlt eseményeit elevenítette fel, hanem azt is bemutatta, hogyan élik meg a mai nemzedék tagjai az 1956-os események üzenetét, mit jelent számukra a forradalom üzenete. A műsorban elhangzott, a magyarság minden száz évben egyszer összefog, hogy megmutassa saját erejét, és megküzdjön az igazáért és szabadságáért. Az ünnepség központi alakja az a Rétvári Zsigmond volt, aki szembe szállva a tűzparanccsal többször megmentette a várost a vérengzéstől
Rétvári Zsigmond hősiessége
Az ünnepi beszédet Rétvári Andrea mondta, aki személyes hangvételű visszaemlékezésében saját családjának történetét is megosztotta, majd énekes műsorával kapcsolódott a városi rendezvényhez. – Ilyenkor az emlékek mind visszatérnek, és nem könnyű szavakba önteni mindazt, amit érzünk. Akárhogy is fordul a történelem kereke, a választott utunkat járnunk kell: szolgálni hazánkat, megtartani családunkat, és Isten képmásaként egymásért élni. Csak így lehet túlélni, és embernek maradni minden tekintetben. – fogalmazott. Rétvári Andrea felidézte nagyapja, Rétvári Zsigmond történetét is, aki az 1956-os események idején példás emberséggel járt el. Többször is megakadályozta, hogy felettese tűzparancsot adjon ki, ezzel megmentve a város ártatlan lakóit a vérontástól. Együtt dr. Kovács Gyulával, a munkástanács elnökével és más tanácstagokkal azon dolgoztak, hogy Dombóvár megőrizhesse békéjét a forradalom viharos napjaiban.
Dombóvár méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseireFotók: Kutny Gábor
A megtorlás évei és a késői elismerés
A forradalom leverése után Rétvári Zsigmondot elítélték, majd 1960-ban amnesztiával szabadult Márianosztráról. Családját éveken át megfigyelték, gyermekei továbbtanulását akadályozták, a nevükhöz méltatlan bélyeget viseltek. Csak évtizedekkel később, 1990-ben semmisítették meg az ítéletet, 1991-ben pedig alezredesi rangra léptették elő, ezzel hivatalosan is elismerték helytállását.
'56 nem volt hiába
Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere az ünnephez kapcsolódóan azt mondta, egyszerre szomorú és felemelő ’56-ra emlékezni. Szomorú, mert sok áldozattal járt, ugyanakkor örömteli, mert nem voltak hiábavalóak a hősők tettei és áldozatai. Hatvankilenc év távlatából is köztünk kell élnie annak a szellemi örökségnek, amit a hősök hagytak ránk. Ők mutatták meg, hogyan érdemes élni, magyarnak lenni, és hogyan őrizhetjük meg nemzeti büszkeségünket tisztán. Az ünnepség részeként a társadalmi szervezetek, a város vezetése és intézményeinek valamint civil szervezeteinek képviselői helyezték el koszorúikat az '56 os emlékműnél.