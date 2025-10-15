Szuperfogás a rendőröktől: két körözöttet is elkaptak az összehangolt razzia során

A szeptemberi sikeres akciót követően október első teljes hetében ismét fokozott közúti ellenőrzést tartott a rendőrség „Focus on the Road” (Fókuszban az út) elnevezéssel. Az országos szinten megszervezett Roadpol kampány célja, hogy javítsa a közlekedésbiztonságot, és mérsékelje a közúti balesetek számát, különös tekintettel azokra, amelyeket figyelmetlenség vagy szabályszegés okoz. Tolna vármegyében az akció során az egyenruhások összesen 574 járművet állítottak meg ellenőrzésre. A tapasztalatok alapján sajnos továbbra is sokan feledkeznek meg a legalapvetőbb közlekedési szabályokról.

Roadpol akció Tolna vármegyében: rendőrök ellenőrzik az autókat a biztonságos közlekedésért.

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

A Roadpol alatt gyakoribb a szabályszegés, mint gondolnánk

A leggyakoribb kihágás idén is a mobiltelefon-használat volt: 46 járművezető kapott bírságot azért, mert vezetés közben kézben tartva használta a telefonját. A rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy a vezetés közbeni figyelemmegosztás komoly baleseti kockázatot jelent – legyen szó akár egy rövid hívásról, üzenetolvasásról vagy csak a telefon ellenőrzéséről.

Meglepő módon három sofőrt azért bírságoltak meg, mert vezetés közben evett vagy ivott – pedig sokakban fel sem merül, hogy ez is szabályszegésnek minősülhet, hiszen csökkenti a reakcióidőt és elvonhatja a figyelmet az útról.

A biztonsági öv használatának elmulasztása továbbra is súlyos problémát jelent. A múlt héten 137 közlekedő kapott közigazgatási bírságot. A rendőrség hangsúlyozza: a biztonsági öv nemcsak kötelező, de életet is menthet!

Két körözés alatt álló személyt is lekapcsoltak

Az ellenőrzések során a rendőrök további 144 esetben szabtak ki bírságot különféle egyéb közlekedési szabályszegések miatt. Ezek között szerepelt gyorshajtás, lejárt műszaki vizsgával közlekedés, valamint más kisebb-nagyobb szabályszegések.

Az akció során nem csak a közlekedésbiztonság javítására koncentráltak a hatóságok: a rendőri jelenlét és ellenőrzések során két körözés alatt álló személyt is elfogtak a vármegyében – ezzel is bizonyítva, hogy az ilyen kampányok túlmutatnak a közúti szabályszegések kiszűrésén.