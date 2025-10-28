október 28., kedd

Legfontosabb a szakhatósági vizsgálat

1 órája

Rokkant kártya: kinek jár a parkolási igazolvány?

Öt-hat évvel ezelőtt még sokkal könnyebb volt mozgáskorlátozott parkolási igazolványhoz jutni, mint most. Akinek megműtötték a lábát, vagy a szemét, már igényelte is, és nagy valószínűséggel meg is kapta. A rokkant kártya már sokkal szigorúbb elbírálás alá esik, nem elég a háziorvos igazolása, szakhatósági vizsgálat is szükséges.

Mauthner Ilona

A rokkant kártya kifejezés használata, noha a köznyelvben elterjedt, félrevezető lehet, hiszen amit a legtöbben értenek alatta, az valójában a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány. Ez az igazolvány számos közlekedési kedvezményt biztosít a jogosult személyeknek vagy az őket szállító járművezetőknek. Több olvasónk is kíváncsi rá, hogyan zajlik a rokkant kártya igénylése, kinek jár, mire jogosít, és milyen iratok szükségesek hozzá.

rokkant kártya, nem könnyű megszerezni
A rokkant kártya igénylésénél a legfontosabb a szakhatósági engedély, ha az megvan, és pozitív az elbírálás, akkor a kártya kiállítása már rutin munka
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Rokkant kártya: kik igényelhetik, milyen iratok kellenek hozzá?

Az igazolványt olyan személyek igényelhetik, akik közlekedőképességükben súlyosan akadályozottak, látási fogyatékosok, értelmi fogyatékosok, autisták, vagy mozgásszervi fogyatékkal élnek. A jogosultságot szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás igazolja.

– Megműtötték a csípőmet, majd rá két évre a térdembe is kaptam protézist. Mivel még nem vagyok nyugdíjas és a munkám is olyan, hogy személygépkocsit kell vezetnem, így nem mindegy, hol tudok parkolni. Arra biztattak többen is, kérjek parkoláshoz rokkant kártyát. Összeszedtem az orvos papírjaimat és a háziorvos is adott véleményt. Pécsre behívtak szakhatósági vizsgálatra, ott elbeszélgettek velem, kellett néhány mozgást végeznem, majd két héten belül kaptam egy hivatalos levelet, hogy nem vagyok jogosult rokkant kártyára – mondta bátaszéki olvasónk. – Nagyon csalódott voltam –tette hozzá.

Ügyintézési idő általában 15 nap, a szakértői vélemény beszerzésének ideje nélkül. Az igazolvány érvényessége a szakvéleménytől függ: 5 évig érvényes, ha a jogosult állapota végleges, 3 évig, ha az állapota nem végleges, rövidebb ideig, ha a szakvélemény ezt írja elő.

 

A rokkant kártya igénylés ügyfélkapun keresztül

A rokkant kártya igénylés történhet személyesen bármelyik járási hivatalban, vagy elektronikusan az Ügyfélkapu+-on, valamint a DÁP alkalmazáson keresztül. Az igénylés előkészíthető online, de az igazolvány átvétele többnyire személyes megjelenést igényel.

Szükséges dokumentumok: érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány), szakvélemény vagy hatósági állásfoglalás, egy darab igazolványkép (ha a kérelmet nem személyesen nyújtják be). A régi igazolvány leadása kötelező, és a kérelmet mindig saját kezűleg kell aláírni.

Erre  jogosít a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány birtokában a jogosult több közlekedési és parkolási kedvezményt vehet igénybe. Az igazolvány lehetővé teszi, hogy a jármű gyalogos övezetben vagy gyalogos és kerékpáros övezetben is közlekedhessen,

  • legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthasson olyan utcákba is, ahol általában tilos a behajtás,
  • mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen parkolhasson,
  • járdán megállhasson akkor is, ha ezt tábla nem engedné,
  • olyan helyeken várakozzon, ahol a parkolás tilos,
  • és hogy parkolóórás és jegykiadós övezetben várakozhasson ingyenesen.

Fontos, hogy az igazolványt mindig a jármű szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni, és kizárólag a jogosult szállítása esetén használható! Ha az igazolvány elveszik, megrongálódik vagy ellopják, azt azonnal be kell jelenteni valamelyik okmányirodában.

 

