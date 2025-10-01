Padok a Kálvárián, segítség a kórháznak – így ünnepel a Rotary

Említette, hogy a Rotary Club Szekszárd 27 évvel ezelőtti megalakulása óta a tagság összetétele megváltozott. Az akkorihoz képest kevesebb köztük a fiatal. Érthető, indokolta, hogy nekik egyre nő a leterheltségük, de mégis cél, egyben feladatuk is a klubtagság fiatalítása. Emellett gondjuk az is, hogy évről évre nehezebb szponzorációt találni céljaik megvalósításához. S nem csak ezért, de szorosabbá kell tenni kapcsolatukat a társadalommal, felhasználva a kommunikáció új formáit, nyitni a nyilvánosság felé, szélesebb körben ismertté tenni munkájukat, s magát a rotaryt.

A Rotary Club Szekszárd sajtótájékoztatót tartott. Fotó: by Makovics Kornél / Forrás: MW

A klubon belül pedig elindították, családi programmá bővítették a Rotary Akadémiát, az aktuális, érdekes előadások sorozatát. Életben tartják, bővítik kapcsolataikat a testvérklubokkal is. Együttműködve a belgiumi Spa-Francorshamps és Stavelot Rotary Klubbal, ágyakat, szekrényeket adnak a szekszárdi kórháznak, novemberben pedig vendégül látják a bajai rotaryánusokat. Szerepel a gazdag programban, hogy az adventben idén is lesz jótékonysági hangverseny, s a hagyományos vásárban forraltbor árusítás.