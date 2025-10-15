40 perce
Ez ám a nagy szám! Kilencven éves lett a Rózsa tanya Laci bácsija
Őcsény polgármestere, Fülöp János köszöntötte 90. születésnapján Rózsa Lászlót. Az alkalom arra is jó volt, hogy a Rózsa tanya Laci bácsijával, – ahogy a legtöbben ismerik – elbeszélgessenek.
Őcsényben hagyomány, hogy azokat, akik betöltötték a 90. életévüket a polgármester kis ajándék kíséretében megköszönti. Ez alkalommal Rózsa Lászlót, a Rózsa tanya tulajdonosát köszöntötték, aki 90 éves lett.
A Rózsa tanya fogalom a vármegyében, hiszen több mint harminc éve nyújt felejthetetlen élményt kisebb és nagyobb gyermekeknek. Sokan itt tanultak meg lovagolni, itt találkoztak először a nyári táborozás élményével. A mai napig nagyon sok óvodás, iskolás látogat ide, ha meg szeretne ismerkedni a háziállatokkal, a baromfival, libával, mangalicával, juhokkal, kecskével, pónival, lovakkal.
A most is jó egészségnek örvendő Laci bácsi mindig lelkesen segíti az érdeklődő gyerekeket. Fiatalabb korában a díjugratás magyar bajnoka volt, innen a vonzódása a lovakhoz.