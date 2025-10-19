Se kutya, se autó – lehet még ennél is rosszabb?

Szembe jött velem egy poszt, ez állt benne: „E-autó vásárlásánál kutyát adunk ajándékba, hogy ne legyen egyedül, amikor gyalog kell hazamennie.” Kárörvendőn mosolyodtam el, nyilván azért, mert nekem nincs elektromos autóm, így gond nélkül nevethetek azon, hogy másokat otthagy az út szélén.

Másrészt, könnyen el is hiszem, mivel nincs semmiféle tapasztalatom, kvázi azt gondolok, amit akarok. Harmadrészt, így próbálom elhallgattatni az irígységet, mert ugye milyen rossz nekik, hogy van valamijük, ami nekem nincs. Aztán hirtelen belém hasított a felismerés: hiszen nekem kutyám sincs. Na, ekkor kezdtem igazán rosszul érezni magam.