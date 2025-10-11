október 11., szombat

Adománygyűjtés

1 órája

Segítsen, hogy minél kevesebben éhezzenek

Adományával most ön is segíthet.

Révészné Hanol Erzsébet

A Hangya Közösség jóvoltából állateledel-gyűjtés lesz a hétvégén az ország több Aldi üzletében, így a paksiban is. A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítványnak lehet segíteni, amely magán állatmentők és védenceik számára szeretne támogatást nyújtani a felajánlások révén.

A kasszákon túl elhelyezett gyűjtőpontokon lehet leadni az állatoknak szánt adományokat
Forrás:  Facebook

Az üzletben megvásárolt kutya- és cicaeledeleket, egyéb felszereléseket, valamint tisztító és fertőtlenítő szereket a kasszákon túl elhelyezett gyűjtőpontokon lehet leadni.

 

