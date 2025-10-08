október 8., szerda

Állatvédelem

1 órája

Segítsünk együtt a bonyhádi kutyusoknak!

Címkék#bonyhád#Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület#kutya

A bonyhádi könyvtár gyűjtést szervez a menhelyi kutyák megsegítésére.

Keresztes Klaudia
Segítsünk együtt a bonyhádi kutyusoknak!

Fülgyulladásnak szokták egyszerűen nevezni a külső hallójárat-gyulladást, amely a kutyák és macskák gyakori betegsége. Ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább cselekedjünk.

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár jótékonysági gyűjtést szervez a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület támogatására. A kezdeményezés célja, hogy a menhelyen élő mentett kutyák a közelgő hideg télben is melegben és megfelelő ellátásban részesüljenek. 

Az adományokat 2025. október 12-ig várják a könyvtárban.

A gyűjtés során bontatlan kutyaeledel, tiszta lepedők, ágyneműhuzatok, takarók, törölközők és kisebb-nagyobb szőnyegek (padlószőnyegek kivételével) adományozását kérik.

Aki szeretné tudni, mire van épp leginkább szüksége az egyesületnek, érdemes követni a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület Facebook-oldalát a friss információkért. A közösség összefogása és az önkéntes támogatás révén a menhelyi kutyák biztonságban, melegben tölthetik a telet, és remélhetőleg hamarosan új szerető otthonra lelnek.

 

