Technikai átállás

48 perce

Ne keresse ezeket a szolgáltatókat, cserélni kell a SIM-kártyákat is

Sok ügyfelet érint, végleg eltűnik Magyarország egykori távközlési óriása, ami fontos változásokkal jár. Többek között cserélni kell a SIM-kártyát is.

Mauthner Ilona

Október 1-től végleg búcsúzott a Digi, a távközlési vállalat korábbi ügyfeleit ezentúl a One Magyarország Zrt. szolgálja ki. A 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja alapján pedig a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. mellett, az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. is beolvad a One Magyarország Zrt.-be, így immár cégjogilag is végbemegy az egyesülés. Az érintetteknek cserélniük kell a SIM-kártyát is.

Az átalakulás miatt cserélni kell a SIM-kártyát is
Október 1-től megszűnt a Digi, cserélni kell a SIM-kártyát is
Forrás: Vitaly Gariev / Unsplash

Akik a D Mobil szolgáltatását vették igénybe, SIM-kártyát kell cserélniük

Mindez azt is jelenti, hogy az átalakulást követően a One Magyarország mintegy 3 milliót meghaladó mobil, és közel ugyanennyi internet és TV előfizetésért felel. Az egyesüléssel pedig több mint 1000 fővel bővül munkavállalóinak száma.

Mint közleményében a One közölte, a jogi folyamatok mellett technikai átállásokra is sor kerül. Emiatt azoknak a lakossági ügyfeleknek, akik a D Mobil (korábban DigiMobil) szolgáltatását vették igénybe, SIM-kártyát kell cserélniük.

Lényeges részlet, hogy ezt a hívószámuk megtartása mellett tehetik meg. A szükséges teendőkről október elején kapnak tájékoztatót az érintettek. Fontos azonban, hogy a szerződések kapcsán nem történnek változások, azok automatikusan a One Magyarország Zrt-re szállnak át.

Kiemelték, hogy a folyamat a szolgáltatások folytonosságára nem lesz hatással, hozzátéve, hogy a lakossági és kisvállalati ügyfelek mellett a közép- és nagyvállalatoknak is széles körű, stabil szolgáltatásokat kínálnak One Solutions néven.

 

