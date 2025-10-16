Így tűnhet el a sírhely, ha nem figyelsz: Sokakat sokkol ez a szabály

A temetkezési törvény egyértelmű: a sírhelyek megváltása időhöz kötött. A legtöbb településen a megváltás 25 évre szól, lejárat után pedig meg kell hosszabbítani. Ha ez elmarad, a temető fenntartója jogosult a sírhely újrahasznosítására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elhunyt maradványait exhumálják, majd hamvasztás után a temető szóróparcellájában helyezik el. Bár sokak számára ez kegyetlenül hangzik, a szabályozás célja a temetők korlátozott területének hatékony kihasználása. Magyarországon évente több tízezer sírhely megváltás jár le, így a helyhiány miatt az újratemetés elkerülhetetlen lenne, ha a hozzátartozók nem hosszabbítanának időben.

Sírhely megváltás- a halottak is gondoskodásra szorúlnak

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Sírhely megváltás: több tízezer forint is lehet

A sírhely-megváltás díja jelentősen eltér településenként, sőt, egy temetőn belül is változhat. Szekszárdon például egy felnőtt sírhely 25 évre 26 100 forintba kerül, míg egy új temetőrészben kialakított kettes sírhely ára már meghaladhatja a 100 ezer forintot. Az urna fülke megváltása 30 500 forint, a kétszemélyes sírbolt pedig 112 900 forintba kerül. Összehasonlításként Kaposváron 15 715 forintot kérnek el egy 25 évre szóló földes sírhelyért a helyi lakosoktól, míg Pécsett ugyanennyi időre 31 000 forintot kell fizetni az út menti parcellákban. A különbségek nemcsak a helyi rendeletekből, hanem a temetők karbantartási költségeiből, a közműellátottságból és a település nagyságából is adódnak. A városi temetőkben általában drágább a hely, mint a kisebb falvakban.

Hamvasztás: kényelmesebb, de sokan szabálytalanul kezelik az urnát

Egyre többen választják a hamvasztásos temetést, hiszen olcsóbb és egyszerűbb, mint a hagyományos koporsós temetés. Ugyanakkor a hamvak elhelyezése gyakran jogi és kegyeleti problémákat vet fel.Sokan az urnát egyszerűen hazaviszik és otthon őrzik, ami bár érthető érzelmi döntés, jogilag nem mindig megengedett. .A hamvak szétszórása vagy illegális elhelyezése – például erdőben, folyóban vagy saját kertben – szintén törvénysértő lehet, ha az nem engedéllyel történik.