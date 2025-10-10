október 10., péntek

Együttélés

1 órája

Sok a patkány és a galamb – lépéseket tervez a város

Címkék#társasház#fórum#patkány

Szakembereket bevonva, a lakossággal közösen keresik a megoldást a problémákra.

Révészné Hanol Erzsébet

Köztisztasági témában tartanak lakossági fórumot október 13-án (hétfő), 16 órától Pakson, a polgármesteri hivatal nagy termében. A fórumra elsősorban a társasházak közös képviselőit várják, ugyanakkor az minden érdeklődő előtt nyitott.

A köztisztaság témájában a városházán tartják a lakossági fórumot. Fotó: Molnár Gyula (archív)

A témák között szerepel a rovar- és rágcsálóirtás, ugyanis az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a patkányok a lakótelepen. Ez ügyben nemcsak az irtást végző szakemberekkel, hanem állatvédőkkel is egyeztettek – mondta a TelePaksnak Kudorné Szanyi Katalin önkormányzati képviselő. A galambtalanítás szintén téma lesz, ugyanis ezek a madarak is nagyon elszaporodtak a városban, sok kellemetlenséget okozva a lakosságnak.

 

