Sok gond van ezekkel az autókkal, ilyet ne vegyen!
Minden nap azért dolgozunk, hogy a vármegyében élőket érdekes és nem egyszer az életüket befolyásoló információkkal, hírekkel lássuk el. Összegyűjtöttük, hogy a héten melyek keltették fel leginkább olvasóink érdeklődését.
Ha nem számít a pénz – bár ez csak kevesek kiváltsága –, az ember elvárása az, hogy az autó legyen szép, erős, kölcsönözzön tekintélyt vezetőjének. Ahogy csökken azonban a kocsira fordítható keret, úgy jönnek elő a tárgyilagos értékek: legyen a kocsi takarékos és megbízható. Az sem árt, ha tudja az ember – főleg vásárlás előtt –, mely autókkal volt a legtöbb gond az elmúlt évben:
https://www.teol.hu/helyi-gazdasag/2025/10/legtobb-gond-automarkak-megbizhatosagi-index-ford
Gondolná, hogy bogyiszlói kötődése is van a Nyerő Páros-villa tulajdonosának? Pedig így van. Pataky Bea és ikertestvére, Ármán Edit harkányi születésűek, de édesanyjuk révén távoli rokonság köti őket a Tolna vármegyei faluhoz, és mindkettejük keresztszülei odavalósiak. Gyerekként még lakodalomban is jártak Bogyiszlón, amelynek emlékét Bea máig élénken őrzi. – Több százan voltunk, előtte napokig ment a készülődés, birkát vágtak, süteményt sütöttek, tésztát gyúrtak. Kislányként ez fantasztikus élmény volt – idézte fel a több évtizedes történetet:
https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2025/10/nyero-paros-villa-tulajdonosa-pataky-bea
Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció, és már emelt nyugdíj jár a jogosultaknak. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 1,6 százalék. Az 1,6 százalékos emelés azt is jelenti, hogy akinek eleve kicsi a nyugdíja, jóval kevesebb emelésre számíthat, mint aki eleve nagyobb nyugdíjat kap:
https://www.teol.hu/helyi-gazdasag/2025/10/novemberi-nyugdijemeles-nyugdijpremium-nyugdijas
Utánajártunk a részleteknek, hogy önnek ne kelljen — sok tévhit kering a traffipaxokról, ezért összefoglaltuk, mit érdemes tudni a hatótávolságról és hogyan lehet elkerülni a büntetést. Mutatjuk, meddig látnak el a traffipaxok:
https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/traffipax-lezeres-sebessegmeres-eddig-lat-ejjel
Véget ér egy korszak a Volkswagen történetében. Jövő év tavaszán leáll a Touareg gyártása. A márka ikonikus SUV-ja több mint húsz éven át képviselte a Volkswagen csúcskategóriáját, most azonban a belső égésű motorok korszakával együtt búcsúzik – méltó, „Final Edition” kiadással:
https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2025/10/touareg-volkswagen-modell-megszunik-a-gyartas
És végül egy állati hír. Svájci vadászvendég ejtett el egy igencsak különleges és egyedi, abnormális trófeájú bikát a Gyulaj Zrt. kisszékelyi vadászterületén:
https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2025/10/meg-a-sokat-latott-vadaszok-is-megdobbentek-az-elejtett-vad-latvanyatol-foto