Sok gond van ezekkel az autókkal, ilyet ne vegyen!

Ha nem számít a pénz – bár ez csak kevesek kiváltsága –, az ember elvárása az, hogy az autó legyen szép, erős, kölcsönözzön tekintélyt vezetőjének. Ahogy csökken azonban a kocsira fordítható keret, úgy jönnek elő a tárgyilagos értékek: legyen a kocsi takarékos és megbízható. Az sem árt, ha tudja az ember – főleg vásárlás előtt –, mely autókkal volt a legtöbb gond az elmúlt évben:

Gondolná, hogy bogyiszlói kötődése is van a Nyerő Páros-villa tulajdonosának? Pedig így van. Pataky Bea és ikertestvére, Ármán Edit harkányi születésűek, de édesanyjuk révén távoli rokonság köti őket a Tolna vármegyei faluhoz, és mindkettejük keresztszülei odavalósiak. Gyerekként még lakodalomban is jártak Bogyiszlón, amelynek emlékét Bea máig élénken őrzi. – Több százan voltunk, előtte napokig ment a készülődés, birkát vágtak, süteményt sütöttek, tésztát gyúrtak. Kislányként ez fantasztikus élmény volt – idézte fel a több évtizedes történetet:

Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció, és már emelt nyugdíj jár a jogosultaknak. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 1,6 százalék. Az 1,6 százalékos emelés azt is jelenti, hogy akinek eleve kicsi a nyugdíja, jóval kevesebb emelésre számíthat, mint aki eleve nagyobb nyugdíjat kap:

Utánajártunk a részleteknek, hogy önnek ne kelljen — sok tévhit kering a traffipaxokról, ezért összefoglaltuk, mit érdemes tudni a hatótávolságról és hogyan lehet elkerülni a büntetést. Mutatjuk, meddig látnak el a traffipaxok:

Véget ér egy korszak a Volkswagen történetében. Jövő év tavaszán leáll a Touareg gyártása. A márka ikonikus SUV-ja több mint húsz éven át képviselte a Volkswagen csúcskategóriáját, most azonban a belső égésű motorok korszakával együtt búcsúzik – méltó, „Final Edition” kiadással: