Sokba kerülnek a kóbor kutyák az önkormányzatnak

Az elmúlt időszakban összesen hat kóbor kutyát fogott be a gyepmesteri szolgáltatás, tájékoztatta a lakosokat a közösségi médiában Mucsi Község Önkormányzata október közepén. Ismertették: a befogások összköltsége száznyolcvannyolcezer-kétszáznyolcvan forint volt.

Fotó: Shchus / Forrás: Shutterstock

Az önkormányzatot ezen felül további kiadások is terhelik, mivel a menhelyen elhelyezett kutyák napi ellátási díja kutyánként háromezerötszáz forint. Kérik a lakosságot, hogy a felelős állattartás szabályait betartva gondoskodjanak arról, hogy kutyáik ne kóboroljanak közterületen. Felhívják a figyelmet arra is, hogy mikrochippel ellátott kutyák esetében a befogással és ellátással kapcsolatos költségek a kutya tulajdonosát terhelik.