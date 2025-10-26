október 26., vasárnap

Dömötör névnap

15°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

48 perce

Sokba kerülnek a kóbor kutyák az önkormányzatnak

Címkék#kóborkutya#kutya#Mucsi

Brunner Mónika

Az elmúlt időszakban összesen hat kóbor kutyát fogott be a gyepmesteri szolgáltatás, tájékoztatta a lakosokat a közösségi médiában Mucsi Község Önkormányzata október közepén. Ismertették: a befogások összköltsége száznyolcvannyolcezer-kétszáznyolcvan forint volt. 

A,Large,Family,,A,Pack,Of,Hungry,,Shy,,Curious,Dogs
Fotó: Shchus / Forrás:  Shutterstock

Az önkormányzatot ezen felül további kiadások is terhelik, mivel a menhelyen elhelyezett kutyák napi ellátási díja kutyánként háromezerötszáz forint. Kérik a lakosságot, hogy a felelős állattartás szabályait betartva gondoskodjanak arról, hogy kutyáik ne kóboroljanak közterületen. Felhívják a figyelmet arra is, hogy mikrochippel ellátott kutyák esetében a befogással és ellátással kapcsolatos költségek a kutya tulajdonosát terhelik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu