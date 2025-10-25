október 25., szombat

„Sosem voltunk ennyien" – Meghallotta őket az egész világ (videó)

Teol.hu

Csibi Krisztina, a bonyhádi és dombóvári térség országgyűlési képviselője a Facebookon többször is posztolt október 23-án. Így azt, hogy „Amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ", illetve azt, hogy „sosem voltunk ennyien". Ő is ott volt ugyanis a budapesti Békemeneten, és többször bejelentkezett, fotókat, videókat osztott meg. 

Forrás:  Facebook

 

 

