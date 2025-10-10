október 10., péntek

Születésnapi évforduló

1 órája

Sötétvölgybe, a termelői piacra várják az érdeklődőket

Őszi Völgy Piac lesz október 12-én, vasárnap a Szekszárd melletti Sötétvölgyben. Most ünnepli második születésnapját a Völgy Piac, emiatt plusz programokkal készülnek a szervezők.

Mauthner Ilona

Nem csökkent a jelentkező termelők száma, eddig több mint 70 kiállító jelezte, hogy ott lesz és elviszi a vásárlóknak a szuper termékeit. A körzet egyik legnagyobb termelői piaca nagyon népszerű, mert nem csak árusból, de vásárlóból is mindig bőven van.

Sötétvölgyi piac
Minden hónapban nagyon jó a hangulat a Szekszárd szomszédságában lévő sötétvölgyi termelői piacon
Forrás:  Tolnai Népújság/Kiss Albert

A kellemes hangulatú, gyönyörű környezetet nyújtó Sötétvölgyi-tó partjára várják vasárnap a szervezők az érdeklődőket reggel 9 órától. A szervezők elmondták, két évvel ezelőtt indult a termelői piac Sötétvölgyben, most ennek az évfordulóját ünneplik a gyermekeknek szervezett állatsimogatóval, kézműves foglalkozással, tökfestéssel. A Szász étterem pedig nagyon finom étkeket kínál majd.

 

