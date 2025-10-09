44 perce
Megszereztük! Különleges videó mutatja be a Szekszárdra tervezett hatalmas létesítményt (videóval)
Különleges videót sikerült megszereznünk: a képsorokat az CZP-architects és az Ambiente cégek jegyzik, amelyek a Szekszárdra tervezett új multifunkcionális sportcsarnok tervezését végezték. Az impozáns látványfilm nem pusztán vizuális látványosság – részleteiben mutatja be mindazt, amit eddig csak tervrajzokon lehetett tudni az új sportcsarnokról.
A videóból egyértelművé válik, hogy a sportcsarnok majd két fő irányból is közvetlen elérést biztosít: a Keselyűsi útról, illetve a Sport utca felől egyaránt. A bejáratok megközelítése így nem egyoldalú, ami nagyban segíti a rendezvények forgalmi szervezését.
A tervezők a filmben hangsúlyosan mutatják be, hogy a funkcionalitás végig meghatározó szempont volt. Az épület alsó szintje (földszintje) „nyílt”, átlátható módon kapcsolódik a környezethez – nagy üvegfelületek, átjárhatóság – míg az első és második emelet egy zártabb, tömör homlokzati tagolással jelenik meg, amely segít a belső terek klimatizálásában, akusztikai viszonyok kialakításában egyaránt.
A film azt is vizualizálja, hogy nem pusztán sportesemények kerülnek fókuszba: a komplexum közösségi rendezvények, családi napok, társadalmi események helyszíneként is működni fog. A „multifunkcionalitás” itt nem üres frázis – látványosan érzékeltetik, miként válhat a csarnok a város élő közösségi tereivé.
Korábban részletesen írtunk a sportcsarnok várható paramétereiről: terveink szerint a létesítmény 2 800–3 000 férőhelyes lesz, s az épület felső szintjén atlétikai célú futófolyosót alakítanak ki. A küzdőtér alkalmas lesz futsal, kézilabda és kosárlabda mérkőzések lebonyolítására — akár nemzetközi szinten is. A négy oldalon mobil lelátórendszerek biztosítják a változtatható nézőtéri kapacitást, és ezáltal a sportesemények mellett nagy koncertek megtartására is alkalmassá válik.
A koncepciónál továbbá szerepel, hogy az épület sportszékházként is funkcionáljon: tárgyaló és sportmúzeum kialakítása is tervben van. Emellett a közvetlen környezet – nem csak gyerekekre, hanem kamaszokra is gondolva – kreatív játszótérrel gazdagodik majd.
Az építményt a jelenlegi labdarúgó stadion helyére tervezik. A teljes sportkomplexum mintegy 21 000 négyzetméter területet fedne le, melyből a sportcsarnok maga körülbelül 12 000 négyzetméteres lesz. Fontos, hogy e fejlesztés nem öncélú – a tervezők külön hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra és fenntartható megoldások alkalmazására.
A tervezési időszak a becslések szerint 1,5–2 év lehet. Az építés finanszírozása – mint minden nagy volumenű közösségi beruházás esetén – szorosan kapcsolódik majd a városvezetés elkötelezettségéhez és támogatásához.
Az egész várost szolgálja majd
Ha minden fázis jól alakul – bírálatok, költségvetés, közbeszerzés, engedélyek – akkor a Szekszárdra tervezett sportcsarnok egy olyan új közösségi centrum lehet, amely nem csak a sport, hanem a városi élet egyik meghatározó helyszíne lesz.