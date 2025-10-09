Megszereztük! Különleges videó mutatja be a Szekszárdra tervezett hatalmas létesítményt (videóval)

A film azt is vizualizálja, hogy nem pusztán sportesemények kerülnek fókuszba: a komplexum közösségi rendezvények, családi napok, társadalmi események helyszíneként is működni fog. A „multifunkcionalitás” itt nem üres frázis – látványosan érzékeltetik, miként válhat a csarnok a város élő közösségi tereivé.

Ezt tudni eddig az új sportcsarnokról

Korábban részletesen írtunk a sportcsarnok várható paramétereiről: terveink szerint a létesítmény 2 800–3 000 férőhelyes lesz, s az épület felső szintjén atlétikai célú futófolyosót alakítanak ki. A küzdőtér alkalmas lesz futsal, kézilabda és kosárlabda mérkőzések lebonyolítására — akár nemzetközi szinten is. A négy oldalon mobil lelátórendszerek biztosítják a változtatható nézőtéri kapacitást, és ezáltal a sportesemények mellett nagy koncertek megtartására is alkalmassá válik.

A koncepciónál továbbá szerepel, hogy az épület sportszékházként is funkcionáljon: tárgyaló és sportmúzeum kialakítása is tervben van. Emellett a közvetlen környezet – nem csak gyerekekre, hanem kamaszokra is gondolva – kreatív játszótérrel gazdagodik majd.