október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem akármilyen képsorok

1 órája

Megszereztük! Különleges videó mutatja be a Szekszárdra tervezett hatalmas létesítményt (videóval)

Címkék#terv#sportcsarnok#videó

Különleges videót sikerült megszereznünk: a képsorokat az CZP-architects és az Ambiente cégek jegyzik, amelyek a Szekszárdra tervezett új multifunkcionális sportcsarnok tervezését végezték. Az impozáns látványfilm nem pusztán vizuális látványosság – részleteiben mutatja be mindazt, amit eddig csak tervrajzokon lehetett tudni az új sportcsarnokról.

Bencze Péter

A videóból egyértelművé válik, hogy a sportcsarnok majd két fő irányból is közvetlen elérést biztosít: a Keselyűsi útról, illetve a Sport utca felől egyaránt. A bejáratok megközelítése így nem egyoldalú, ami nagyban segíti a rendezvények forgalmi szervezését.

A sportcsarnokot eddig csak statikus látványtervek mutatták meg. Mostantól videón is látható a létesítmény
A sportcsarnokot eddig csak statikus látványtervek mutatták meg. Mostantól videón is látható a létesítmény
Forrás:  Facebook

A tervezők a filmben hangsúlyosan mutatják be, hogy a funkcionalitás végig meghatározó szempont volt. Az épület alsó szintje (földszintje) „nyílt”, átlátható módon kapcsolódik a környezethez – nagy üvegfelületek, átjárhatóság – míg az első és második emelet egy zártabb, tömör homlokzati tagolással jelenik meg, amely segít a belső terek klimatizálásában, akusztikai viszonyok kialakításában egyaránt.

A film azt is vizualizálja, hogy nem pusztán sportesemények kerülnek fókuszba: a komplexum közösségi rendezvények, családi napok, társadalmi események helyszíneként is működni fog. A „multifunkcionalitás” itt nem üres frázis – látványosan érzékeltetik, miként válhat a csarnok a város élő közösségi tereivé.

Ezt tudni eddig az új sportcsarnokról

Korábban részletesen írtunk a sportcsarnok várható paramétereiről: terveink szerint a létesítmény 2 800–3 000 férőhelyes lesz, s az épület felső szintjén atlétikai célú futófolyosót alakítanak ki. A küzdőtér alkalmas lesz futsal, kézilabda és kosárlabda mérkőzések lebonyolítására — akár nemzetközi szinten is. A négy oldalon mobil lelátórendszerek biztosítják a változtatható nézőtéri kapacitást, és ezáltal a sportesemények mellett nagy koncertek megtartására is alkalmassá válik.

A koncepciónál továbbá szerepel, hogy az épület sportszékházként is funkcionáljon: tárgyaló és sportmúzeum kialakítása is tervben van. Emellett a közvetlen környezet – nem csak gyerekekre, hanem kamaszokra is gondolva – kreatív játszótérrel gazdagodik majd.

Az építményt a jelenlegi labdarúgó stadion helyére tervezik. A teljes sportkomplexum mintegy 21 000 négyzetméter területet fedne le, melyből a sportcsarnok maga körülbelül 12 000 négyzetméteres lesz. Fontos, hogy e fejlesztés nem öncélú – a tervezők külön hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra és fenntartható megoldások alkalmazására.

A tervezési időszak a becslések szerint 1,5–2 év lehet. Az építés finanszírozása – mint minden nagy volumenű közösségi beruházás esetén – szorosan kapcsolódik majd a városvezetés elkötelezettségéhez és támogatásához.

Az egész várost szolgálja majd

Ha minden fázis jól alakul – bírálatok, költségvetés, közbeszerzés, engedélyek – akkor a Szekszárdra tervezett sportcsarnok egy olyan új közösségi centrum lehet, amely nem csak a sport, hanem a városi élet egyik meghatározó helyszíne lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu