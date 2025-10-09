Teol.hu videó
Sportot űztek a hazaszeretetből (videó, galéria)
Széles merítéssel, gazdag kínálattal zajlott le nemrég a honvédelmi sportnap a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola különböző termeiben, tornacsarnokában és udvarán.
A Sportot űzünk a hazaszeretetből címet viselő rendezvény Kovács Béla, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjének jóvoltából és Mucska Melinda pedagógus kiváló szervezésének, valamint kollégái segítő közreműködésének köszönhetően valósult meg. Mintegy kétszáz, sportöltözéket viselő, felső tagozatos tanuló lehetett cselekvő részese a változatos programoknak, melyek egyszerre járultak hozzá a haditechnika, a történelem, a világ megismeréséhez és a hazaszeretet elmélyítéséhez.
Sportot űztek a hazaszeretetbőlFotók: Mártonfai Dénes
