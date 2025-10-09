október 9., csütörtök

Teol.hu videó

36 perce

Sportot űztek a hazaszeretetből (videó, galéria)

Címkék#teol video#Honvédelmi Sportszövetség#Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola#Mucska Melinda

Széles merítéssel, gazdag kínálattal zajlott le nemrég a honvédelmi sportnap a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola különböző termeiben, tornacsarnokában és udvarán.

Szeri Árpád

A Sportot űzünk a hazaszeretetből címet viselő rendezvény Kovács Béla, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjének jóvoltából és Mucska Melinda pedagógus kiváló szervezésének, valamint kollégái segítő közreműködésének köszönhetően valósult meg. Mintegy kétszáz, sportöltözéket viselő, felső tagozatos tanuló lehetett cselekvő részese a változatos programoknak, melyek egyszerre járultak hozzá a haditechnika, a történelem, a világ megismeréséhez és a hazaszeretet elmélyítéséhez.

Sportot űztek a hazaszeretetből

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Teol.hu videó

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
