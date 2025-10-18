október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

24 perce

Sütkérezhetünk a napsütésben vasárnap – érdemes kirándulást tervezni

Címkék#köpönyeg.hu#időjárás#ősz

Folytatódik a napos, gomolyfelhős őszi idő – csapadékra nem kell számítani a hét utolsó napján.

Teol.hu

Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő – írja előrejelzésében a Köpönyeg. A portál szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Szép őszi időben lesz részünk – csapadékra egyáltalán nem kell számítani
Szép őszi időben lesz részünk – csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Fotó: Mártonfai Dénes

Reggel: 0–2 °C között, kissé hűvös kezdés, ködfoltok is előfordulhatnak.
Napközben: a felhőzet szakadozott lehet, némi napsütéssel, de 14–16 °C körüli maximum várható.
Este–éjszaka: fokozatos lehűlés, az éjszakai órákban 5–6 °C köré süllyed a hőmérséklet.

Szél: Mérsékelt légmozgás várható, de lökések nem kizártak, különösen a déli-délnyugati régióban.
Csapadék: Nem várható eső.

HÉTFŐN: a többórás napsütést egyre vastagabb fátyolfelhőzet zavarja, ám ebből eső nem fordul elő. Reggel 0, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu