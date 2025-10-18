Sütkérezhetünk a napsütésben vasárnap – érdemes kirándulást tervezni

Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő – írja előrejelzésében a Köpönyeg. A portál szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Szép őszi időben lesz részünk – csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Fotó: Mártonfai Dénes

Reggel: 0–2 °C között, kissé hűvös kezdés, ködfoltok is előfordulhatnak.

Napközben: a felhőzet szakadozott lehet, némi napsütéssel, de 14–16 °C körüli maximum várható.

Este–éjszaka: fokozatos lehűlés, az éjszakai órákban 5–6 °C köré süllyed a hőmérséklet.

Szél: Mérsékelt légmozgás várható, de lökések nem kizártak, különösen a déli-délnyugati régióban.

Csapadék: Nem várható eső.

HÉTFŐN: a többórás napsütést egyre vastagabb fátyolfelhőzet zavarja, ám ebből eső nem fordul elő. Reggel 0, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.