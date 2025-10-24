október 24., péntek

Az örökösök öröksége

35 perce

A szabadság öröksége: Tamási főhajtása az ’56-os hősök előtt (galéria)

Emléktábla avatás, koszorúzás és a városi kitüntető díjak átadása is része volt az 1956-os megemlékezésnek Tamásiban. Porga Ferenc polgármester ünnepi beszédében arról szólt, a szabadság eszményének őrzése az örökösök öröksége, hogy megőrizze és ápolja a forradalom hőseinek emlékét.

Kutny Gábor

Emléktábla avatással kezdődött és a városi kitüntetések átadásával zárult az október 23-i megemlékezés Tamásiban. A nap kiemelkedő eseménye volt Torma Istvánnak, a Tamási születésű régész múzeológus emléktáblájának felavatása, akit az ünnepségen post humus díszpolgári címmel is kitüntettek. Ezt követően a város '56-os emlékművénél helyezték el a megemlékezés koszorúit a város vezetői, az intézmények és a civil szervezetek képviselői, megemlékezve azokról, akik életüket áldozták Tamásiban a szabadság és forradalom ügyéért. 

szabadság és hősiesség 56 fő üzenete
Szabadság és hősiesség: Porga Ferenc ünnepi beszédének fő gondolati
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

Szabadság eszményének továbbadása az örökösök öröksége

A központi ünnepségen felszólaló Porga Ferenc polgármester visszaemlékezésében a forradalom szellemiségéről, a hazaszeretet és  a szabadság utáni vágy vezette harcról beszélt. Kiemelte: van kire büszkének lenni Tamásiban, és az emléküket kötelességünk ápolni. Elmondta, Tolna vármegyében Dunaföldváron és Tamásiban zajlottak tényleges fegyveres események, ennek lett áldozata öt fiatal katona.  Arról is beszélt, a ma embere számára a szabadság a mindennapok része, és ennek igazi értékét csak nagyon ritka esetben értékeljük súlyuk szerint. A jelen feladata, hogy megismertessük a fiatalokkal '56 igaz történetét, hogy értsék, milyen drága kincs a szabadság. A forradalom visszaadta az emberek hitét, képes volt megváltoztatni a jövőnket, mert '56 emléke örökre ott marad az emberek szívében. Ez az örökösök öröksége, tette hozzá.

A szabadság öröksége: Tamási főhajtása az ’56-os hősök előtt

Fotók: Kutny Gábor

Kitüntetések a legjobbaknak

A megemlékezésen mutatták be az ünnepre hangolt zenei programjukat a Würtz Ádám Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai, melynek végén a forradalom eseményeit megidéző tánc produkció is színpadra került. Ezt követően adták át a város kitüntető címeit. A Pro Urbe Tamási címet vehette át Koppáné Dr. Kertész Margit és Molnár Zoltán, míg a város díszpolgára lett a már említett Torma István régész.                  

 

