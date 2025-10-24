A szabadság öröksége: Tamási főhajtása az ’56-os hősök előtt (galéria)

Emléktábla avatással kezdődött és a városi kitüntetések átadásával zárult az október 23-i megemlékezés Tamásiban. A nap kiemelkedő eseménye volt Torma Istvánnak, a Tamási születésű régész múzeológus emléktáblájának felavatása, akit az ünnepségen post humus díszpolgári címmel is kitüntettek. Ezt követően a város '56-os emlékművénél helyezték el a megemlékezés koszorúit a város vezetői, az intézmények és a civil szervezetek képviselői, megemlékezve azokról, akik életüket áldozták Tamásiban a szabadság és forradalom ügyéért.

Szabadság és hősiesség: Porga Ferenc ünnepi beszédének fő gondolati

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

Szabadság eszményének továbbadása az örökösök öröksége

A központi ünnepségen felszólaló Porga Ferenc polgármester visszaemlékezésében a forradalom szellemiségéről, a hazaszeretet és a szabadság utáni vágy vezette harcról beszélt. Kiemelte: van kire büszkének lenni Tamásiban, és az emléküket kötelességünk ápolni. Elmondta, Tolna vármegyében Dunaföldváron és Tamásiban zajlottak tényleges fegyveres események, ennek lett áldozata öt fiatal katona. Arról is beszélt, a ma embere számára a szabadság a mindennapok része, és ennek igazi értékét csak nagyon ritka esetben értékeljük súlyuk szerint. A jelen feladata, hogy megismertessük a fiatalokkal '56 igaz történetét, hogy értsék, milyen drága kincs a szabadság. A forradalom visszaadta az emberek hitét, képes volt megváltoztatni a jövőnket, mert '56 emléke örökre ott marad az emberek szívében. Ez az örökösök öröksége, tette hozzá.