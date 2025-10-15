28 perce
Hatalmas lehetőség! Nemzetközi diákcsere-program indulhat a szakképzési centrum iskoláiban (képgaléria)
Kiemelkedő jelentőségű szakmai találkozónak adott otthont a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó szekszárdi Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola, ahol a Cseh Köztársaság Vysočina kerületéből érkezett delegáció egyeztetett a vármegye, Szekszárd városa és a szakképzés vezetőivel. A szakképzési centrum által szervezett megbeszélés célja a két régió közötti oktatási és szakmai együttműködés alapjainak megteremtése volt.
A találkozón a Tolna Vármegyei SZakképzési Centrum vezetői mellett részt vettek a Déli Agrárszakképzsi Centrum, és a Szekszárdi, valamint a Tamási Tankerületi Központ vezetői is. Az egyeztetés előtt Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja azt mondta, hogy az Eva Dvořáková nagykövet által vezetett cseh delegáció nagy érdeklődéssel figyeli a magyar szakképzési rendszer fejlődését, különösen a duális képzés modelljét, amely Európa-szerte elismert gyakorlati orientáltságáról.
Sokat nyerhetnek a szakképzési centrum diákjai
A találkozó kapcsán Dömötör Csaba, azt hangsúlyozta, hogy a megbeszélések egy ígéretes nemzetközi együttműködés első lépései lehetnek:
A mai egyeztetés arról szól, hogyan tudunk kapcsolatot építeni a cseh és a tolna vármegyei iskolák között. Elsőként diákcsere és tapasztalatcsere programokat tervezünk, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók más ország oktatási rendszerében is tapasztalatot szerezzenek. A jövőben pedig a pedagógusok közötti együttműködés is megvalósulhat.
A cseh vendégek a Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola oktatási gyakorlatába is betekintést nyertek – megismerkedtek az iskola tankonyhájával, tanműhelyeivel és a duális képzés mindennapjaival. A bemutató során világossá vált, hogy a magyar szakképzési modell számos ponton inspiráló lehet partnereik számára.
Hatalmas lehetőség! Nemzetközi diákcsere-program indulhat a szakképzési centrum iskoláibanFotók: Makovics Kornél
A találkozó zárásaként a felek egyetértettek abban, hogy a nemzetközi együttműködés és a diákcsere-programok a fiatalok szakmai fejlődését, nyelvi kompetenciáit és nemzetközi tapasztalatszerzését is jelentősen erősíthetik.
A most elindított párbeszéd új távlatokat nyithat a Tolna vármegyei szakképzésben – a Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola pedig ismét bizonyította, hogy nyitott, modern szemléletű intézményként élen jár a nemzetközi kapcsolatok építésében.