Helyi közélet

1 órája

Száz nyugdíjas ünnepelt együtt

Teol.hu

Az Idősek Világnapi ünnepségén százan vettek részt Szedresben – tájékoztatott Dombi Józsefné, a helyi nyugdíjasok érdekszövetségének elnöke. A rendezvényen ott volt Haffner Béla is, a Tolna Vármegyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségének elnöke. Ünnepi beszédet Kovács János polgármester mondott. A sikeres pályázatoknak köszönhetően minden tag finom, frissen sülteket tartalmazó vacsorát kapott, melyet a Gusztó Bisztró szolgáltatott. 

A nap fénypontja Kovács Gergő szekszárdi énekes produkciója volt, aki, mint mindig, ingyen lépett fel a lelkes szedresiek előtt. Majd Barta György muzsikájára táncolhattak a szépkorúak. A tombola is nagy sikert aratott. A legközelebbi program a kerek évfordulós születésnaposok köszöntése lesz november 21-én. 

 

