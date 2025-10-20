október 20., hétfő

Újabb pénzügyi előny a sikeres vállalkozóknak

26 perce

Már elérhető a 3 százalékos vállalkozói hitel a kamaránál

Címkék#Széchenyi Kártya Program#Dr Beréti Zsolt#Tolna Vármegye Gazdaságáért díj#hitelkeret

Október 6-tól elérhető az új évi fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel. Korábban 4,5 százalék volt. Az új lehetőséget a Széchenyi Kártya Program keretében lehet elérni. Ennek részleteiről tartott tájékoztatást dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Mauthner Ilona

Az állami támogatással elérhető források biztos pénzügyi hátteret teremtenek a kis- és közepes vállalkozások számára, tevékenységi körüktől függetlenül. Ehhez nagy segítséget nyújt a Széchenyi Kártya Program, mely október 6-ától 3 százalékos kamattal igényelhető. Többek között erről tartott sajtótájékoztatót dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

dr. Beréti Zsolt a Széchenyi Kártya Programról
Dr. Beréti Zsolt, a megyei kamara elnöke tartotta a sajtótájékoztatót a Széchenyi Kártya Programról
Forrás: Beküldött kép

Széchenyi Kártya Program új évi fix 3 százalékos kamattal

Már október 6-tól igényelhető az új évi fix három százalékos kamatozású Széchenyi Kártya, mondta dr. Beréti Zsolt a sajtótájékoztatón. A korábbi 4,5 százalékos kamat helyett most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak hitelhez a vállalkozók. A kedvezményes hitelt lehet használni mikrohitelként, beruházási hitelként, folyószámlahitelként.

A kérdésre, hogy a már meglévő – még 4,5 százalékos kamatozású – Széchenyi Kártyát ez hogyan érinti, dr. Beréti Zsolt elmondta, még futamidőn belül, az igénylő kérhet hitelkeret emelést és akkor automatikusan 3 százalékos kamatozású lesz az érintett hitele. Október 6-tól pedig az összes új igénylés 3 százalékos éves fix kamatozású lesz. Egy kivétel van, az Agrár Széchenyi Kártya, ott maradt a 6,5 százalékos kamat.

Tőkeprogram, 400 millióra emelték az összeget

A sajtótájékoztató második témája egy hiánypótló intézkedés, mely a Demján Sándor programon belül a Tőkeprogram. Ennek célja a kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlesztését célozza, különböző területeken, mint például kapacitásbővítés, digitalizáció és energiahatékonyság. Az eddigi 200 milliós tőkejuttatást most 400 millió forintra emelték, amit – többek között – forgóeszköz vásárlására, beruházásra, üzletrész vásárlására lehet fordítani. Hat éves futamidővel és 5 százalékos éves kamattal, valamint 1 százalékos jelképes tulajdonrész szerzéssel.

A Tolna Vármegye Gazdaságáért díj elnevezése is téma volt

A harmadik téma a Tolna  Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarát érinti. Dr. Beréti Zsolt elmondta, mélyen megrendítette őket Béres Vilmos halála, aki a 2010-es évekig a kamara általános alelnöke volt, valamint korábban, hosszú éveken át a Sárszeg Áfész elnöke, majd a Pannon Market Zrt. vezérigazgatója. Mindössze harminchárom évesen választották meg a Szekszárdi–Sárköz és Vidéke ÁFÉSZ elnökének. E tisztségében hosszú időn át tevékenykedett, és neve összeforrott a Tolna megyei kereskedelemmel.

Dr. Beréti Zsolt elmondta, a kamara következő elnökségi ülésén indítványozni fogja, hogy Tolna Vármegye Gazdaságáért díjat Béres Vilmosról nevezzék el.

 

 

 

 

