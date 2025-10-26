október 26., vasárnap

Székely autonómia napja

55 perce

Őrtüzek fénye hirdeti a székelyek küzdelmét (képgaléria)

Címkék#autonómia#Tevel#Csibi Krisztina#tűz

Október 26-án ismét fellobbantak az őrtüzek szerte a Kárpát-medencében, jelezve a Székelyföld autonómiája iránti elköteleződést. A székely autonómia nemzeti összetartozásunk egyik legmélyebb szimbóluma, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoznak.Tolna vármegye székelyek által is lakott településein, köztük a Tevelen tartott eseményen a szolidaritás erejét emelték ki, megmutatva: a magyar nemzet határokon átívelő egysége élő valóság.

Kutny Gábor

Ahogy számos Tolna Vármegyei településen,Tevelen is fellobbant az őrtűz a Székelyföld Autonómiájának Napján, csatlakozva ahhoz a nagyszabású  kezdeményezéshez, amelynek célja a székely autonómia melletti kiállás. A megemlékezésen Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsúlyozta: A székely autonómia nem pusztán politikai cél, hanem lelki valóság  a közösség önbecsülésének, méltóságának és felelősségtudatának kifejezése.

A székely autonómia napján Csibi Krisztina gyújtja meg a máglyát Bonyhádon
A székely autonómia napján Bonyhádon is őrtűz világított. A máglyát Csibi Krisztina gyújtotta meg. Fotó: Mártonfai Dénes

Székely autonómia – lelki valóság és történelmi felelősség

Orbán szerint Tolna vármegyében számos településen – így Tevelen is – bukovinai székelyek találtak új otthonra. Ez a történelmi háttér megerősíti a térség lakóinak érzelmi kötődését és morális felelősségét. Orbán Attila beszédében utalt a bencés hagyomány alapgondolatára – „ora et labora” –, vagyis imádkozz és dolgozz. Ez a kettősség a mai magyar közösségekben is él: Reggel imádkozunk templomainkban, este pedig cselekszünk, őrtüzet gyújtunk – mert a hit nem tétlenség, hanem világosság, amely cselekvésre indít, mondta az elnök.

Őrtüzek: múltidéző fény és jövőbe mutató üzenet

A közgyűlés elnöke a tűz szimbolikájára is kitért, kiemelve, hogy az őrtüzek egykor a védelem, a figyelmeztetés és az egymás iránti gondoskodás eszközei voltak a végvárakban. Személyes emlékként idézte fel szülőfaluját, Apácát, ahol a tűz a hűség, az összetartozás és a hit jelképe volt. A teveli láng így nem csupán emlékeztet, de egyúttal összeköt a múlt örökségével és a közös jövő reményével.

Székely autonómia: határokon átívelő nemzeti ügy

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége évről évre egyre több települést von be az őrtűzgyújtásba.  László Eszter elnök szerint ez szimbolikus cselekedet. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége tagszervezetei és a települési önkormányzatok vezetői közös szervezésében évről évre egyre több településen csatlakoznak a programhoz, hasonlóan minden olyan közösséghez, akik így szeretnék kifejezni támogatásukat a Székelyföld autonómiai törekvéséhez. Azt mutatja: a bukovinai székelyek szívügyüknek tekintik a Székelyföld autonómiáját, és minden eszközzel támogatják annak megvalósulását. Ez egy olyan lélekemelő pillanat, mely a határon inneni és túli magyarok összetartozását szimbolizálja. Bonyhádon, Tevelen, Dombóváron, Kakasdon is fellobbant a láng. Az egyidejű gyújtás célja az egység és az összetartozás kifejezése, amely a határok felett is egyesíti a magyarokat. 

Fellobbant az őrtűz lángja Tevelen

Fotók: Mártonfai Dénes

Az ünnepségen részt vett  Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, aki rámutatott: „Immár tíz éve minden október utolsó vasárnapján este Székelyföldön, a Kárpát-medencében és világszerte őrtüzek lobbanak fel, hogy megmutassák: Székelyföld autonómiát akar – és ezt a törekvést milliók támogatják. Elhangzott: Székelyföld ugyanúgy megérdemli az önrendelkezést, mint Katalónia, Dél-Tirol vagy Baszkföld – európai példák sora mutatja, hogy az autonómia nem szétválaszt, hanem megerősít. 

– Székelyföld autonóm terület szeretne lenni, ezt a törekvésüket az ott élők nem adják fel és ebben székely testvéreiket magyarok milliói támogatják. Amikor ehhez a hagyománnyá vált kezdeményezéshez mi is csatlakozunk, és a szentmisék, istentiszteletek után Bonyhádon, Tevelen és Tolna vármegye egy sor más helyszínén meggyújtjuk az őrtüzeket, hitet teszünk egy jogos igényen és igazságon alapuló akarat mellett – emelte ki Csibi Krisztina

Székely autonómia napja, őrtűz gyújtás Bonyhádon
A bonyhádi őrtűz messzire világított a székely autonómia napján. Fotó: Mártonfai Dénes

A nemzeti egység lángja: Tolna vármegye is kiáll

Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke a bonyhádi eseményen azt hangsúlyozta, hogy a város mindig is a nemzeti összetartozás egyik otthona volt. Az őrtűz nemcsak a múlt hőseinek állít emléket, hanem a jövő reményét is megtestesíti: egy olyan Európa vízióját, ahol a magyar közösségek szabadon, méltósággal és saját identitásuk szerint élhetnek. A fellobbanó láng az egység, az összefogás és a cselekvő hit jelképe ma is, ahogyan régen. A Bonyhádon, és sok más településen fellobbanó őrtüzek nemcsak fénypontok a sötétben, hanem  jelei annak, hogy a magyarság  határokon átívelő összetartozása élő valóság, mely cselekvésre sarkall mindannyiunkat.

 

