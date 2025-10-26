Őrtüzek fénye hirdeti a székelyek küzdelmét (képgaléria)

Őrtüzek: múltidéző fény és jövőbe mutató üzenet

A közgyűlés elnöke a tűz szimbolikájára is kitért, kiemelve, hogy az őrtüzek egykor a védelem, a figyelmeztetés és az egymás iránti gondoskodás eszközei voltak a végvárakban. Személyes emlékként idézte fel szülőfaluját, Apácát, ahol a tűz a hűség, az összetartozás és a hit jelképe volt. A teveli láng így nem csupán emlékeztet, de egyúttal összeköt a múlt örökségével és a közös jövő reményével.

Székely autonómia: határokon átívelő nemzeti ügy

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége évről évre egyre több települést von be az őrtűzgyújtásba. László Eszter elnök szerint ez szimbolikus cselekedet. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége tagszervezetei és a települési önkormányzatok vezetői közös szervezésében évről évre egyre több településen csatlakoznak a programhoz, hasonlóan minden olyan közösséghez, akik így szeretnék kifejezni támogatásukat a Székelyföld autonómiai törekvéséhez. Azt mutatja: a bukovinai székelyek szívügyüknek tekintik a Székelyföld autonómiáját, és minden eszközzel támogatják annak megvalósulását. Ez egy olyan lélekemelő pillanat, mely a határon inneni és túli magyarok összetartozását szimbolizálja. Bonyhádon, Tevelen, Dombóváron, Kakasdon is fellobbant a láng. Az egyidejű gyújtás célja az egység és az összetartozás kifejezése, amely a határok felett is egyesíti a magyarokat.