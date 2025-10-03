október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos beruházás

2 órája

Szekszárd 223 milliós pályázati sikere: jön az energiamenedzsment rendszer

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Sportközpont#energiamenedzsment rendszer#intézmény

Bencze Péter

Újabb jelentős pályázati forrást nyert a város: az Energiaügyi Minisztérium támogatásával 223 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezik energiamenedzsment rendszer kiépítésére.

Fontos energetikai fejlesztések kezdődnek Szekszárdon
Forrás:  MW archívum

A fejlesztésnek köszönhetően szinte minden önkormányzati intézményt, valamint a Babits Mihály Kulturális Központot, a Sportközpontot, az étkeztetési cégeket és a Távhőszolgáltató telephelyeit modern mérő- és adattovábbító eszközökkel szerelik fel. Az így gyűjtött adatok egy központi szoftverben futnak össze, amely az energiafelhasználás pontos követését és azonnali beavatkozást tesz lehetővé.

A 100 százalékos támogatási intenzitású projekt várhatóan 15–20 százalékos energiamegtakarítást hoz, ami éves szinten több tízmillió forintos költségcsökkenést jelenthet Szekszárdnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu