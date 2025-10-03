Szekszárd 223 milliós pályázati sikere: jön az energiamenedzsment rendszer

Újabb jelentős pályázati forrást nyert a város: az Energiaügyi Minisztérium támogatásával 223 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezik energiamenedzsment rendszer kiépítésére.

Fontos energetikai fejlesztések kezdődnek Szekszárdon

Forrás: MW archívum

A fejlesztésnek köszönhetően szinte minden önkormányzati intézményt, valamint a Babits Mihály Kulturális Központot, a Sportközpontot, az étkeztetési cégeket és a Távhőszolgáltató telephelyeit modern mérő- és adattovábbító eszközökkel szerelik fel. Az így gyűjtött adatok egy központi szoftverben futnak össze, amely az energiafelhasználás pontos követését és azonnali beavatkozást tesz lehetővé.

A 100 százalékos támogatási intenzitású projekt várhatóan 15–20 százalékos energiamegtakarítást hoz, ami éves szinten több tízmillió forintos költségcsökkenést jelenthet Szekszárdnak.