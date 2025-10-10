Expo Real Münchnen
Szekszárd a befektetők célkeresztjében – nemzetközi érdeklődés a város iránt
Egyre nagyobb figyelmet kap Szekszárd a nemzetközi befektetői körökben – erről számolt be Berlinger Attila a müncheni Expo Real szakkiállításról közösségi oldalán. A rendezvény Európa egyik legjelentősebb ingatlan- és gazdasági fórumának számít. A következő hónapokban több nemzetközi és hazai ingatlankezelő, valamint befektető cég képviselője érkezik Szekszárdra, hogy személyesen is feltérképezzék a helyi gazdasági potenciált – fogalmazott a polgármester.
