október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már ismernek bennünket

1 órája

Szekszárd a befektetők térképére került – Münchenben mutatkozik be a város az Expo Realon

Címkék#Expo Real München#Szekszárd#befektetés

Teol.hu

Szekszárd idén először képviselteti magát az Expo Real München szakkiállításon, Európa egyik legnagyobb befektetői rendezvényén – erről adott hírt Berlinger Attila polgármester közösségi oldalán. A város a HIPA és a NIPÜF Zrt. közös szervezésében kapott helyet a magyar standon, ahol célja, hogy felkeltse a potenciális befektetők érdeklődését.

Fotó: Berlinger Attila/Facebook

Berlinger Attila polgármester hangsúlyozta: „Mindent megteszünk városunk jövőbeni fejlesztése ügyében, köszönjük a HIPA és a NIPÜF Zrt. szakmai támogatását.”

A szakmai úton Horváth István országgyűlési képviselő is részt vesz, aki kiemelte: „Münchenben népszerűsítjük városunkat és lehetséges befektetőkkel egyeztetünk.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu