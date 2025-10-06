Szekszárd a befektetők térképére került – Münchenben mutatkozik be a város az Expo Realon

Szekszárd idén először képviselteti magát az Expo Real München szakkiállításon, Európa egyik legnagyobb befektetői rendezvényén – erről adott hírt Berlinger Attila polgármester közösségi oldalán. A város a HIPA és a NIPÜF Zrt. közös szervezésében kapott helyet a magyar standon, ahol célja, hogy felkeltse a potenciális befektetők érdeklődését.

Fotó: Berlinger Attila/Facebook

Berlinger Attila polgármester hangsúlyozta: „Mindent megteszünk városunk jövőbeni fejlesztése ügyében, köszönjük a HIPA és a NIPÜF Zrt. szakmai támogatását.”

A szakmai úton Horváth István országgyűlési képviselő is részt vesz, aki kiemelte: „Münchenben népszerűsítjük városunkat és lehetséges befektetőkkel egyeztetünk.”