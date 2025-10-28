október 28., kedd

Ritka látvány

21 perce

Elképesztő, amit ezzel a szekszárdi buszmegállóval műveltek

Címkék#autóbusz#Szekszárd#buszmegálló

Teol.hu

Hihetetlen látvány fogadta hétfő reggel a szekszárdi Holub utca buszmegállójába érkezőket: valakik ugyanis átalakították a várót — méghozzá lakberendezési stílusban!

Fotel és szék került a szekszárdi buszmegállóba. Fotó: Mártonfai Dénes

A közösségi médiában terjedő fotón jól látható, hogy egy fotel és egy szék került a buszmegállóba, a fotelbe pedig egy piros párna is került, mintha valaki tényleg a kényelmet akarta volna megteremteni a buszra váróknak.

A helyiek értetlenül, de jókedvvel fogadták az akciót: volt, aki „a legkomfortosabb buszmegállónak az országban” nevezte a helyszínt, mások szerint pedig „valaki megunta az állva várakozást”.

A párnából ítélve, talán randevúk helyszínének rendezték be a buszmegállót. Fotó: Mártonfai Dénes

Hogy ki vagy kik állnak az akció mögött, egyelőre nem tudni, de az biztos: ilyen otthonos buszmegállót még nem látott Szekszárd!

 

