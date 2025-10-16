2 órája
Szekszárd nagy dobása: a város és a vállalkozók most tényleg összefogtak! (galéria)
Immár második alkalommal rendezték meg a vállalkozók találkozóját Szekszárdon, amelynek ezúttal a Ferropatent Zrt. adott otthont. A nagyvállalkozói fórum célja, hogy a város meghatározó gazdasági szereplői és az önkormányzat közösen gondolkodjanak Szekszárd fejlődéséről, a helyi gazdaság erősítéséről és az együttműködés lehetőségeiről.
A város jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vállalkozások ne egymás versenytársaként, hanem partnerekként tekintsenek egymásra – hangsúlyozta Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgatója és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Mindketten kiemelték: a jövő fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a gazdasági szféra és a város összefogjon, és a kölcsönös haszon reményében támogassák egymás elképzeléseit. – A nagyvállalkozói fórum nem egyszeri alkalom, a jövőben azon leszünk, hogy rendszeressé tegyük ezeket a találkozókat – mondta Berlinger Attila.
Nagyvállalkozói fórum: új hagyomány születik Szekszárdon
Szabó Sándor kiemelte, hogy a fórum nemcsak találkozási lehetőség, hanem közösségépítő esemény is. Az első összejövetel még az önkormányzatnál zajlott, most azonban már egy helyi nagyvállalatnál valósult meg a folytatás, ami jól mutatja a kezdeményezés lendületét
Azt szerettük volna, ha a szekszárdi vállalkozók megismerik egymást, látják, ki mivel foglalkozik, és ha lehet, helyben dolgozzanak együtt. Ez a lokálpatriotizmus ereje
– hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató. – Ez a szemlélet – a „szekszárdiak a szekszárdiakkal” gondolat – nemcsak gazdaságilag, hanem közösségileg is erősíti a várost. Hiszek abban, hogy ha összefogunk, és tudjuk, mire képes a másik, abból mindenki nyerhet. Ez az optimizmus, amit szeretnék tovább erősíteni – tette hozzá Szabó Sándor.
A város és a vállalkozók közös célja: fejlődés és stabilitás
Berlinger Attila polgármester emlékeztetett: az év elején indult el a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a város nagyvállalkozói közösen vitassák meg Szekszárd „ügyes-bajos dolgait”.
A meghívott cégek a város gazdaságának meghatározó szereplői, akik adóerőben, foglalkoztatásban és árbevételben is a legnagyobbak közé tartoznak.
A polgármester kiemelte, hogy már az első fórumon is világossá vált: a szekszárdi cégek között számos szinergia, együttműködési lehetőség rejlik, amit a mindennapi munka során gyakran észre sem vesznek.
A helyi gazdasági potenciál és a társadalmi felelősségvállalás együtt biztosítja azt a környezetet, amelyben a szekszárdiak jól érezhetik magukat
– hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette: „A város igyekszik minden olyan lehetőséget megosztani a vállalkozásokkal, amelyek pályázati, kormányzati vagy nemzetközi forrásokat kínálnak fejlesztésekre.”
A cél, hogy a helyi cégek ugyanolyan eséllyel fejlődhessenek, mint a külföldi befektetők. A polgármester szerint a nagyvállalatok a város gazdasági erejének több mint kétharmadát, a foglalkoztatottak több mint felét adják. Ezért különösen fontos, hogy a város és a cégek közösen tervezzék a jövőt.
– Ha a vállalkozók megosztják tapasztalataikat, az önkormányzat ezekből tanulhat, és saját fejlesztési terveit is ezekhez igazíthatja – mondta.
Nagyvállalkozói fórum a helyi gazdaság jövőjéértFotók: Mártonfai Dénes