október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárd ereje az összefogásban rejlik

23 perce

Szekszárd nagy dobása: a város és a vállalkozók most tényleg összefogtak! (galéria)

Címkék#fórum#Szabó Sándor#Berlinger Attila

Immár második alkalommal rendezték meg a vállalkozók találkozóját Szekszárdon, amelynek ezúttal a Ferropatent Zrt. adott otthont. A nagyvállalkozói fórum célja, hogy a város meghatározó gazdasági szereplői és az önkormányzat közösen gondolkodjanak Szekszárd fejlődéséről, a helyi gazdaság erősítéséről és az együttműködés lehetőségeiről.

Kutny Gábor

A város jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vállalkozások ne egymás versenytársaként, hanem partnerekként tekintsenek egymásra – hangsúlyozta Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgatója és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Mindketten kiemelték: a jövő fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a gazdasági szféra és a város összefogjon, és a kölcsönös haszon reményében támogassák egymás elképzeléseit. – A nagyvállalkozói fórum nem egyszeri alkalom, a jövőben azon leszünk, hogy rendszeressé tegyük ezeket a találkozókat – mondta Berlinger Attila.

Nagyvállalkozói fórum Szekszárdon
Nagyvállalkozói fórum Szekszárdon -összefogással a jövőért
Fotó: Denes Martonfai / Forrás: TEOL

Nagyvállalkozói fórum: új hagyomány születik Szekszárdon

Szabó Sándor kiemelte, hogy a fórum nemcsak találkozási lehetőség, hanem közösségépítő esemény is. Az első összejövetel még az önkormányzatnál zajlott, most azonban már egy helyi nagyvállalatnál valósult meg a folytatás, ami jól mutatja a kezdeményezés lendületét

Azt szerettük volna, ha a szekszárdi vállalkozók megismerik egymást, látják, ki mivel foglalkozik, és ha lehet, helyben dolgozzanak együtt. Ez a lokálpatriotizmus ereje

 – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató. – Ez a szemlélet – a „szekszárdiak a szekszárdiakkal” gondolat – nemcsak gazdaságilag, hanem közösségileg is erősíti a várost. Hiszek abban, hogy ha összefogunk, és tudjuk, mire képes a másik, abból mindenki nyerhet. Ez az optimizmus, amit szeretnék tovább erősíteni – tette hozzá Szabó Sándor.

A város és a vállalkozók közös célja: fejlődés és stabilitás

Berlinger Attila polgármester emlékeztetett: az év elején indult el a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a város nagyvállalkozói közösen vitassák meg Szekszárd „ügyes-bajos dolgait”. 

A meghívott cégek a város gazdaságának meghatározó szereplői, akik adóerőben, foglalkoztatásban és árbevételben is a legnagyobbak közé tartoznak.

A polgármester kiemelte, hogy már az első fórumon is világossá vált: a szekszárdi cégek között számos szinergia, együttműködési lehetőség rejlik, amit a mindennapi munka során gyakran észre sem vesznek. 

A helyi gazdasági potenciál és a társadalmi felelősségvállalás együtt biztosítja azt a környezetet, amelyben a szekszárdiak jól érezhetik magukat

– hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette: „A város igyekszik minden olyan lehetőséget megosztani a vállalkozásokkal, amelyek pályázati, kormányzati vagy nemzetközi forrásokat kínálnak fejlesztésekre.” 

A cél, hogy a helyi cégek ugyanolyan eséllyel fejlődhessenek, mint a külföldi befektetők. A polgármester szerint a nagyvállalatok a város gazdasági erejének több mint kétharmadát, a foglalkoztatottak több mint felét adják. Ezért különösen fontos, hogy a város és a cégek közösen tervezzék a jövőt. 

– Ha a vállalkozók megosztják tapasztalataikat, az önkormányzat ezekből tanulhat, és saját fejlesztési terveit is ezekhez igazíthatja – mondta.

Nagyvállalkozói fórum a helyi gazdaság jövőjéért

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu