Szekszárd nagy dobása: a város és a vállalkozók most tényleg összefogtak! (galéria)

A város jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vállalkozások ne egymás versenytársaként, hanem partnerekként tekintsenek egymásra – hangsúlyozta Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgatója és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Mindketten kiemelték: a jövő fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a gazdasági szféra és a város összefogjon, és a kölcsönös haszon reményében támogassák egymás elképzeléseit. – A nagyvállalkozói fórum nem egyszeri alkalom, a jövőben azon leszünk, hogy rendszeressé tegyük ezeket a találkozókat – mondta Berlinger Attila.

Nagyvállalkozói fórum Szekszárdon -összefogással a jövőért

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: TEOL

Nagyvállalkozói fórum: új hagyomány születik Szekszárdon

Szabó Sándor kiemelte, hogy a fórum nemcsak találkozási lehetőség, hanem közösségépítő esemény is. Az első összejövetel még az önkormányzatnál zajlott, most azonban már egy helyi nagyvállalatnál valósult meg a folytatás, ami jól mutatja a kezdeményezés lendületét

Azt szerettük volna, ha a szekszárdi vállalkozók megismerik egymást, látják, ki mivel foglalkozik, és ha lehet, helyben dolgozzanak együtt. Ez a lokálpatriotizmus ereje

– hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató. – Ez a szemlélet – a „szekszárdiak a szekszárdiakkal” gondolat – nemcsak gazdaságilag, hanem közösségileg is erősíti a várost. Hiszek abban, hogy ha összefogunk, és tudjuk, mire képes a másik, abból mindenki nyerhet. Ez az optimizmus, amit szeretnék tovább erősíteni – tette hozzá Szabó Sándor.

A város és a vállalkozók közös célja: fejlődés és stabilitás

Berlinger Attila polgármester emlékeztetett: az év elején indult el a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a város nagyvállalkozói közösen vitassák meg Szekszárd „ügyes-bajos dolgait”.

A meghívott cégek a város gazdaságának meghatározó szereplői, akik adóerőben, foglalkoztatásban és árbevételben is a legnagyobbak közé tartoznak.

A polgármester kiemelte, hogy már az első fórumon is világossá vált: a szekszárdi cégek között számos szinergia, együttműködési lehetőség rejlik, amit a mindennapi munka során gyakran észre sem vesznek.

A helyi gazdasági potenciál és a társadalmi felelősségvállalás együtt biztosítja azt a környezetet, amelyben a szekszárdiak jól érezhetik magukat

– hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette: „A város igyekszik minden olyan lehetőséget megosztani a vállalkozásokkal, amelyek pályázati, kormányzati vagy nemzetközi forrásokat kínálnak fejlesztésekre.”