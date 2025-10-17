1 órája
Most jött a hír! Zöld utat kapott a szekszárdi elkerülő út építése
Új lendületet kapott Szekszárd egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a kormány többletforrásokkal támogatja a szekszárdi elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítését. A döntés értelmében a projekt teljes körű előkészítése – a tanulmánytervektől a környezeti hatásvizsgálatokig és az engedélyek megszerzéséig – megkezdődhet.
A Magyar Közlönyben megjelent 1368/2025. (X. 14.) számú kormányhatározat alapján a szekszárdi elkerülő út mellett a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is kiemelt támogatást kaptak – írja a vg.hu. A beruházások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásaiból valósulnak meg, a szükséges hazai társfinanszírozás pedig már biztosított. A határozat a projekt további előrehaladása érdekében 2026-ra 170,5 millió, 2027-re pedig 31 millió forint többletforrást irányoz elő.
A minisztérium közleménye szerint a kormány célja, hogy a stratégiai közlekedési beruházások gyorsabban és kiszámíthatóbban valósuljanak meg. A szekszárdi elkerülő út fejlesztése ebbe a sorba illeszkedik: a város közlekedési terheit enyhíti, javítja a forgalombiztonságot, és elősegíti a régió gazdasági fejlődését.
A szekszárdi elkerülő út három ütemben épül
Az Építési és Közlekedési Minisztériumban levő tervek szerint az új elkerülő út három ütemben valósul meg. Az első szakasz már előrehaladott tervezési fázisban van: a Keselyűsi útról indulva a tejipari üzem térségétől az OBI körforgalomig tart, és egy vasúti felüljárót, valamint egy patakhidat is magában foglal. A költsége mintegy 16 milliárd forintra tehető, és az előzetes közbeszerzési eljárás előkészítése is megkezdődött.
A második és harmadik szakasz a város keleti részén halad tovább, a Szőlőhegy irányába, majd a Decs és Őcsény felé vezető úthálózatra csatlakozik. Az új nyomvonal ezzel közvetlen kapcsolatot teremt az M6-os autópályához, és fontos szerepet játszik majd az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztési koncepciójában is.
Lázár János: a beruházást az állam fizeti
Lázár János építési és közlekedési miniszter még januári szekszárdi látogatásán hangsúlyozta, hogy az elkerülő út megépítése állami finanszírozásból valósul meg, így a város költségvetését nem terheli. Mint mondta, a projekt célja egy körülbelül tíz kilométer hosszú útvonal kialakítása, amely az 56-os főút új nyomvonalaként mentesíti a városközpontot a teherforgalomtól.
A miniszter akkor úgy fogalmazott: „Elkerülő utat kell építeni Szekszárd városában. Ez egy három részből álló beruházás lesz, amelynek első szakaszára a tervek már elkészültek, és rövid időn belül elindulhat az előzetes közbeszerzési eljárás.” Lázár János azt is elmondta, hogy a földterületek kisajátítása várhatóan 2025-ben kezdődik meg.
Új fejezet a város közlekedésében
A mostani kormányzati döntés fordulópontot jelent a szekszárdi elkerülő út történetében. Az ÉKM munkájával és a tervezéshez szükséges pénzügyi háttér biztosításával a beruházás előkészítése új szakaszba léphet, ami hosszú távon a város élhetőségét és közlekedési biztonságát is javíthatja. Az elkerülő út megépítése nemcsak a mindennapi forgalmat könnyíti meg, hanem stratégiai jelentőségű fejlesztés is, amely Szekszárdot bekapcsolja a régió és az ország fő közlekedési tengelyeibe.
A tervek szerint a következő években az engedélyezési folyamatok lezárultával megkezdődhet a második és harmadik ütem tényleges előkészítése. Ezzel Szekszárd hosszú távú közlekedési koncepciója egy lépéssel közelebb kerül a megvalósuláshoz – a város életében pedig új korszak kezdődhet.