Most jött a hír! Zöld utat kapott a szekszárdi elkerülő út építése

A Magyar Közlönyben megjelent 1368/2025. (X. 14.) számú kormányhatározat alapján a szekszárdi elkerülő út mellett a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is kiemelt támogatást kaptak – írja a vg.hu. A beruházások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásaiból valósulnak meg, a szükséges hazai társfinanszírozás pedig már biztosított. A határozat a projekt további előrehaladása érdekében 2026-ra 170,5 millió, 2027-re pedig 31 millió forint többletforrást irányoz elő.

Itt, a Keselyűsi úton kezdődik majd az új szekszárdi elkerülő út első szakaszának nyomvonala

Fotó: Mártonfai Dénes

A minisztérium közleménye szerint a kormány célja, hogy a stratégiai közlekedési beruházások gyorsabban és kiszámíthatóbban valósuljanak meg. A szekszárdi elkerülő út fejlesztése ebbe a sorba illeszkedik: a város közlekedési terheit enyhíti, javítja a forgalombiztonságot, és elősegíti a régió gazdasági fejlődését.

A szekszárdi elkerülő út három ütemben épül

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban levő tervek szerint az új elkerülő út három ütemben valósul meg. Az első szakasz már előrehaladott tervezési fázisban van: a Keselyűsi útról indulva a tejipari üzem térségétől az OBI körforgalomig tart, és egy vasúti felüljárót, valamint egy patakhidat is magában foglal. A költsége mintegy 16 milliárd forintra tehető, és az előzetes közbeszerzési eljárás előkészítése is megkezdődött.

A második és harmadik szakasz a város keleti részén halad tovább, a Szőlőhegy irányába, majd a Decs és Őcsény felé vezető úthálózatra csatlakozik. Az új nyomvonal ezzel közvetlen kapcsolatot teremt az M6-os autópályához, és fontos szerepet játszik majd az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztési koncepciójában is.

Lázár János: a beruházást az állam fizeti

Lázár János építési és közlekedési miniszter még januári szekszárdi látogatásán hangsúlyozta, hogy az elkerülő út megépítése állami finanszírozásból valósul meg, így a város költségvetését nem terheli. Mint mondta, a projekt célja egy körülbelül tíz kilométer hosszú útvonal kialakítása, amely az 56-os főút új nyomvonalaként mentesíti a városközpontot a teherforgalomtól.