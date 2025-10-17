október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos döntés

46 perce

Most jött a hír! Zöld utat kapott a szekszárdi elkerülő út építése

Címkék#főút#m6#ütem#nyomvonal

Új lendületet kapott Szekszárd egyik legfontosabb közlekedési fejlesztése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye szerint a kormány többletforrásokkal támogatja a szekszárdi elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítését. A döntés értelmében a projekt teljes körű előkészítése – a tanulmánytervektől a környezeti hatásvizsgálatokig és az engedélyek megszerzéséig – megkezdődhet.

Teol.hu

A Magyar Közlönyben megjelent 1368/2025. (X. 14.) számú kormányhatározat alapján a szekszárdi elkerülő út mellett a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is kiemelt támogatást kaptak – írja a vg.hu. A beruházások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásaiból valósulnak meg, a szükséges hazai társfinanszírozás pedig már biztosított. A határozat a projekt további előrehaladása érdekében 2026-ra 170,5 millió, 2027-re pedig 31 millió forint többletforrást irányoz elő.

Itt, a Keselyűsi úton kezdődik majd az új szekszárdi elkerülő út első szakaszának nyomvonala
Itt, a Keselyűsi úton kezdődik majd az új szekszárdi elkerülő út első szakaszának nyomvonala
Fotó: Mártonfai Dénes

A minisztérium közleménye szerint a kormány célja, hogy a stratégiai közlekedési beruházások gyorsabban és kiszámíthatóbban valósuljanak meg. A szekszárdi elkerülő út fejlesztése ebbe a sorba illeszkedik: a város közlekedési terheit enyhíti, javítja a forgalombiztonságot, és elősegíti a régió gazdasági fejlődését.

A szekszárdi elkerülő út három ütemben épül

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban levő tervek szerint az új elkerülő út három ütemben valósul meg. Az első szakasz már előrehaladott tervezési fázisban van: a Keselyűsi útról indulva a tejipari üzem térségétől az OBI körforgalomig tart, és egy vasúti felüljárót, valamint egy patakhidat is magában foglal. A költsége mintegy 16 milliárd forintra tehető, és az előzetes közbeszerzési eljárás előkészítése is megkezdődött.

A második és harmadik szakasz a város keleti részén halad tovább, a Szőlőhegy irányába, majd a Decs és Őcsény felé vezető úthálózatra csatlakozik. Az új nyomvonal ezzel közvetlen kapcsolatot teremt az M6-os autópályához, és fontos szerepet játszik majd az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztési koncepciójában is.

Lázár János: a beruházást az állam fizeti

Lázár János építési és közlekedési miniszter még januári szekszárdi látogatásán hangsúlyozta, hogy az elkerülő út megépítése állami finanszírozásból valósul meg, így a város költségvetését nem terheli. Mint mondta, a projekt célja egy körülbelül tíz kilométer hosszú útvonal kialakítása, amely az 56-os főút új nyomvonalaként mentesíti a városközpontot a teherforgalomtól.

A miniszter akkor úgy fogalmazott: „Elkerülő utat kell építeni Szekszárd városában. Ez egy három részből álló beruházás lesz, amelynek első szakaszára a tervek már elkészültek, és rövid időn belül elindulhat az előzetes közbeszerzési eljárás.” Lázár János azt is elmondta, hogy a földterületek kisajátítása várhatóan 2025-ben kezdődik meg.

Ebbe, az Őcsényre és Decsre vezető szakaszba torkollik majd a harmadik ütemben elkészülő szakasz
Ebbe, az Őcsényre és Decsre vezető szakaszba torkollik majd a harmadik ütemben elkészülő szakasz
Fotó: Mártonfai Dénes

Új fejezet a város közlekedésében

A mostani kormányzati döntés fordulópontot jelent a szekszárdi elkerülő út történetében. Az ÉKM munkájával és a tervezéshez szükséges pénzügyi háttér biztosításával a beruházás előkészítése új szakaszba léphet, ami hosszú távon a város élhetőségét és közlekedési biztonságát is javíthatja. Az elkerülő út megépítése nemcsak a mindennapi forgalmat könnyíti meg, hanem stratégiai jelentőségű fejlesztés is, amely Szekszárdot bekapcsolja a régió és az ország fő közlekedési tengelyeibe.

A tervek szerint a következő években az engedélyezési folyamatok lezárultával megkezdődhet a második és harmadik ütem tényleges előkészítése. Ezzel Szekszárd hosszú távú közlekedési koncepciója egy lépéssel közelebb kerül a megvalósuláshoz – a város életében pedig új korszak kezdődhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu