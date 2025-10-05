Dubai csoki, csilis szilvalekvár, a szekszárdi élménypiac most sem okozott csalódást (galéria)

Ősz van, már arra kell készülni, hogy gyakrabban lesz hűvös, borongós idő, mondta Androvics Kovács Zsuzsa, aki a Dunamenti Polgári Egyesület és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közös szervezésében megtartott termelői piac főszervezője. Szerencsére a Piac tér fedett, így a szemerkélő eső sem zavarta volna a szekszárdi élménypiac szereplőit. De az időjárás most kegyes volt.

A szekszárdi élménypiac most sem okozott csalódást széles kínálatával, bár a hűvös időben nem volt akkora az érdeklődés, mint amit megszoktunk

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

A termelők, vállalkozók bíztak abban, hogy jól sikerül majd a termelői piac, nem rondít bele az időjárás. Sárköziné Brigitta például Harkány mellől érkezett Szekszárdra. Reggel negyed 7-kor indult el otthonról. Gyermekholmikat – főleg sapkákat, kislányoknak fülpántot, nadrágot, kezeslábast – árult, valamennyit ő maga készítette. Mint mondta, 5 éves kortól kisiskoláskorig készülnek a ruhák, saját vállalkozást is alapított rá: BriGo Baba és Kisgyermekruházat. Sok érdeklődőt vonzott a standja.

Immár a szekszárdi élménypiac visszajáró termelői a dunaszentbenedeki Vidók családi gazdaság képviselői, akik saját készítésű sajtokat kínáltak. Vidók Erzsébet elmondta, 10 évvel ezelőtt a testvére, Szilvia indította el a vállalkozásukat. Több mint száz tehenük van és azok szaporulatai. Erzsébet elmondta, ebben nőttek fel, mindig voltak haszonállataik. Kitanulták a sajtkészítés tudományát, érlelt, füstölt, fűszeres sajtféléket készítenek, és emellett gomolyát, parenyicát, mozzarellát és töltött sajtokat. A pultjuknál kóstolni is lehetett.

Preiszig Jánosné Kisdorogról hozta el a termékeit, savanyúságokat, lekvárokat

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Ínyencségek: rozmaringos szörp, csilis szilvalekvár

Üde színfolt volt a rozmaringos műhely, Bándity Réka Kulcsról érkezett Szekszárdra. Az egyszemélyes vállalkozás 3 éve alakult. Réka kutató-biológusként sokat foglalkozott a rozmaringgal, és kedve telik abban, hogy ebből a csodálatos gyógynövényből sok mindent lehet elkészíteni. A kínálatában szerepelt illóolaj, gyertya, szirup, melyből ízletes szörpöt lehet készíteni. A rozmaring jó hatással van többek között

a vérkeringésre,

izom- és ízületi fájdalmak enyhítésére,

az emésztés segítésére,

a memória és a hangulat javítására,

valamint hajhullás ellen.

Hatóanyagai révén antioxidáns és gyulladáscsökkentő, valamint antibakteriális.