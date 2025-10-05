1 órája
Dubai csoki, csilis szilvalekvár, a szekszárdi élménypiac most sem okozott csalódást (galéria)
Immár hagyomány, hogy a vármegyeszékhely központjában lévő Piac téren a hónap elején megtartják a termelői piacot. Október 5-én azonban feladta a leckét az időjárás mind a termelőknek, mind a vásárlóknak: még reggel is szemerkélt az eső. Szerencsére mire minden árus elfoglalta a helyét, elállt az eső és ez az állapot ki is tartott zárásig, így a szekszárdi élménypiac most sem okozott csalódást.
Ősz van, már arra kell készülni, hogy gyakrabban lesz hűvös, borongós idő, mondta Androvics Kovács Zsuzsa, aki a Dunamenti Polgári Egyesület és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közös szervezésében megtartott termelői piac főszervezője. Szerencsére a Piac tér fedett, így a szemerkélő eső sem zavarta volna a szekszárdi élménypiac szereplőit. De az időjárás most kegyes volt.
A szekszárdi élménypiac most sem okozott csalódást
A termelők, vállalkozók bíztak abban, hogy jól sikerül majd a termelői piac, nem rondít bele az időjárás. Sárköziné Brigitta például Harkány mellől érkezett Szekszárdra. Reggel negyed 7-kor indult el otthonról. Gyermekholmikat – főleg sapkákat, kislányoknak fülpántot, nadrágot, kezeslábast – árult, valamennyit ő maga készítette. Mint mondta, 5 éves kortól kisiskoláskorig készülnek a ruhák, saját vállalkozást is alapított rá: BriGo Baba és Kisgyermekruházat. Sok érdeklődőt vonzott a standja.
Immár a szekszárdi élménypiac visszajáró termelői a dunaszentbenedeki Vidók családi gazdaság képviselői, akik saját készítésű sajtokat kínáltak. Vidók Erzsébet elmondta, 10 évvel ezelőtt a testvére, Szilvia indította el a vállalkozásukat. Több mint száz tehenük van és azok szaporulatai. Erzsébet elmondta, ebben nőttek fel, mindig voltak haszonállataik. Kitanulták a sajtkészítés tudományát, érlelt, füstölt, fűszeres sajtféléket készítenek, és emellett gomolyát, parenyicát, mozzarellát és töltött sajtokat. A pultjuknál kóstolni is lehetett.
Ínyencségek: rozmaringos szörp, csilis szilvalekvár
Üde színfolt volt a rozmaringos műhely, Bándity Réka Kulcsról érkezett Szekszárdra. Az egyszemélyes vállalkozás 3 éve alakult. Réka kutató-biológusként sokat foglalkozott a rozmaringgal, és kedve telik abban, hogy ebből a csodálatos gyógynövényből sok mindent lehet elkészíteni. A kínálatában szerepelt illóolaj, gyertya, szirup, melyből ízletes szörpöt lehet készíteni. A rozmaring jó hatással van többek között
- a vérkeringésre,
- izom- és ízületi fájdalmak enyhítésére,
- az emésztés segítésére,
- a memória és a hangulat javítására,
- valamint hajhullás ellen.
Hatóanyagai révén antioxidáns és gyulladáscsökkentő, valamint antibakteriális.
Kisdorogról érkezett Szekszárdra Preiszig Jánosné őstermelők, aki saját készítésű savanyúságaival, szörpökkel, lekvárokkal színesítette az élménypiac kínálatát. Mint mondta, ötödik éve foglalkozik ezzel, fél hektáros területükön konyhakerti zöldségeket termelnek. Haladva a kor igényeivel, különlegességeket is lehetett nála vásárolni, így csilis szilvalekvárt, bolognai szószt és még számtalan ízesített terméket.
Don Choco elárulta, mitől luxus a dubai csoki
Különlegességnek számított a felsőnánai Buzás Attila asztala. A jóvágású fiatalember csokoládékészítő, egy éve vállalkozóként főállásban készíti a finomságokat Don Choco néven. Mint mondta, édesapja külföldön dolgozott több helyen is, és mindig hozott haza finom csokikat. Felnőttként elvégzett egy tanfolyamot, és belevágott a csokoládék – hagyományos, magvas, drazsék, töltött változatok – készítésébe. Mindig belga csokit használ és minőségi összetevőket.
Dubai csokit is készít, és elárulta annak a titkát: alapanyagként egyedi, török cérnametélt-szerű tésztát használnak, pisztácia pasztával és sok minőségi keleti alapanyaggal. Ez a csoki a luxust, a gazdagságot jelképezi, ízeiben is, mondta a fiatal vállalkozó.
Ilyen volt a szekszárdi élménypiacFotók: Mártonfai Dénes