Dr. Audrey Evens Díj

1 órája

Szekszárdi gyermekápoló elhivatott munkáját ismerték el

Címkék#Deé Mária#Dr Audrey Evens Szakdolgozói Díj#gyermekápoló#elismerés

A családok szavazata segítette hozzá Deé Máriát a szakdolgozói díjhoz.

Révészné Hanol Erzsébet

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Újszülött részlegének gyermekápolója, Deé Mária lett a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj harmadik helyezettje. Az elismerést szerdán este vehette át Budapesten, a Millennium Házában rendezett esten.

Deé Mária a Dr. Audrey Evens Szakdolgozói Díj harmadik helyezettjének járó elismeréssel
Forrás:  Facebook

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által életre hívott Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjjal azokat a gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozókat ismerik el, akik a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazzák munkájuk során.

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Facebook-oldalán így írnak kolléganőjükről: „Marcsi elhivatottságával, emberségével és mindennapi odaadásával igazi példát mutat mindannyiunknak – munkája a legszebb bizonyíték arra, hogy a gondoskodás szívből jön.”

 

