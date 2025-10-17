Szekszárdi gyermekápoló elhivatott munkáját ismerték el

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Újszülött részlegének gyermekápolója, Deé Mária lett a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj harmadik helyezettje. Az elismerést szerdán este vehette át Budapesten, a Millennium Házában rendezett esten.

Deé Mária a Dr. Audrey Evens Szakdolgozói Díj harmadik helyezettjének járó elismeréssel

Forrás: Facebook

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által életre hívott Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjjal azokat a gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozókat ismerik el, akik a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazzák munkájuk során.

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Facebook-oldalán így írnak kolléganőjükről: „Marcsi elhivatottságával, emberségével és mindennapi odaadásával igazi példát mutat mindannyiunknak – munkája a legszebb bizonyíték arra, hogy a gondoskodás szívből jön.”