október 22., szerda

Előd névnap

20°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi kedvencek: gesztenye, sütőtök

3 órája

Szekszárdon most mindenki vásárol: leesett az ár a piacon a hosszú hétvége előtt! (galéria)

Címkék#árak#sláger#piac

Megélénkült a szerdai piac a hosszú hétvége előtt. Bizonyára sokan tervezik, hogy meglátogatják szeretteik sírjait, és emiatt főleg a koszorút, őszi virágokat árusítóknak volt nagy forgalmuk a szekszárdi piacon.

Mauthner Ilona

A virágokon kívül szép forgalmat bonyolítottak le a lecsópaprikát árusítók, a burgonyások, az almatermelők, de a füstölt termékeket kínálók is. A szerdai szekszárdi piacon szinte mindent lehetett vásárolni, ami a főzéshez kell.

szekszárdi piac
Sokan vásároltak a hosszú hétvége előtt a szekszárdi piacon
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

Szekszárdi piacon most a sütőtök és a gesztenye volt a sláger

Közeledik Mindenszentek napja, ez látszik a piaci kínálatban is. Többen voltak a koszorúárusok, az őszi virágokat kínálók. Az ősz újdonsága a sütőtök, a szőlő, a gesztenye, vettek is belőlük bőven. Igazi vitaminbomba mindegyik. A sütőtök igazi kincs, kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően. Már sütéskor az illata is javítja az ember hangulatát. 

Szekszárdon most mindenki vásárol: leesett az ár a piacon a hosszú hétvége előtt!

Fotók: Makovics Kornél

A gesztenye igazi kuriózum. Az egyik árus ládaszám kínálta, a nagyobb szemű szelídgesztenye kilóját 2200, a kisebb szemű változatát 1500 forintért.

Azt is elárulta, hogyan kell gyorsan, praktikusan elkészíteni: egy serpenyőben beleöntjük a sütni való gesztenyéket, a tetejüket bevagdalva, majd egy kevés vizet öntünk alá. Ebbe pároljuk addig, amíg a víz el nem párolog, majd sütjük tovább, amíg el nem készül a gesztenyénk.

Gyümölcsök közül almából volt a legtöbb, kilóját 600-700 forintért kínálták, a körte volt a másik sláger, ennek kilója 800-900 forint körül alakult, a szőlőé 1500-2000 forint, és még volt dinnye is 300 forintos kilós áron. És vettek is belőle.

szekszárdi piac
Almából is bőséges volt a választék a szekszárdi piacon
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

A mézeseknek, füstölt árusoknak is jó forgalmuk volt

Az őszt jelzi, hogy egyre többen vásároltak mézet, mézes termékeket. Jól jönnek ezek a köhögésre, megfázás csillapítására. A füstölt árusoknak is volt forgalmuk, hidegebb időben szívesen falatozik az ember töpörtyűt – bár ennek a terméknek még mindig nagyon megkérik az árát, 5000 forint kilója – vagy füstölt sonkát, szalonnát, kolbászt.

Koszorúkból is bőséges volt a választék
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

Még mindig sláger volt a lecsópaprika

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika – most már az akciós elfogyott – 650 forintért mérték. Sokan vásároltak belőle.

A burgonya kilója 300, a káposztáé 560, a cékláé 450, a cukkinié 650, egy csokor petrezselyem – gyökérrel, zölddel – 450 forint volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu