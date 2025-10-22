37 perce
Szekszárdon most mindenki vásárol: leesett az ár a piacon a hosszú hétvége előtt! (galéria)
Megélénkült a szerdai piac a hosszú hétvége előtt. Bizonyára sokan tervezik, hogy meglátogatják szeretteik sírjait, és emiatt főleg a koszorút, őszi virágokat árusítóknak volt nagy forgalmuk a szekszárdi piacon.
A virágokon kívül szép forgalmat bonyolítottak le a lecsópaprikát árusítók, a burgonyások, az almatermelők, de a füstölt termékeket kínálók is. A szerdai szekszárdi piacon szinte mindent lehetett vásárolni, ami a főzéshez kell.
Szekszárdi piacon most a sütőtök és a gesztenye volt a sláger
Közeledik Mindenszentek napja, ez látszik a piaci kínálatban is. Többen voltak a koszorúárusok, az őszi virágokat kínálók. Az ősz újdonsága a sütőtök, a szőlő, a gesztenye, vettek is belőlük bőven. Igazi vitaminbomba mindegyik. A sütőtök igazi kincs, kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően. Már sütéskor az illata is javítja az ember hangulatát.
Szekszárdon most mindenki vásárol: leesett az ár a piacon a hosszú hétvége előtt!Fotók: Makovics Kornél
A gesztenye igazi kuriózum. Az egyik árus ládaszám kínálta, a nagyobb szemű szelídgesztenye kilóját 2200, a kisebb szemű változatát 1500 forintért.
Azt is elárulta, hogyan kell gyorsan, praktikusan elkészíteni: egy serpenyőben beleöntjük a sütni való gesztenyéket, a tetejüket bevagdalva, majd egy kevés vizet öntünk alá. Ebbe pároljuk addig, amíg a víz el nem párolog, majd sütjük tovább, amíg el nem készül a gesztenyénk.
Gyümölcsök közül almából volt a legtöbb, kilóját 600-700 forintért kínálták, a körte volt a másik sláger, ennek kilója 800-900 forint körül alakult, a szőlőé 1500-2000 forint, és még volt dinnye is 300 forintos kilós áron. És vettek is belőle.
A mézeseknek, füstölt árusoknak is jó forgalmuk volt
Az őszt jelzi, hogy egyre többen vásároltak mézet, mézes termékeket. Jól jönnek ezek a köhögésre, megfázás csillapítására. A füstölt árusoknak is volt forgalmuk, hidegebb időben szívesen falatozik az ember töpörtyűt – bár ennek a terméknek még mindig nagyon megkérik az árát, 5000 forint kilója – vagy füstölt sonkát, szalonnát, kolbászt.
Még mindig sláger volt a lecsópaprika
A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika – most már az akciós elfogyott – 650 forintért mérték. Sokan vásároltak belőle.
A burgonya kilója 300, a káposztáé 560, a cékláé 450, a cukkinié 650, egy csokor petrezselyem – gyökérrel, zölddel – 450 forint volt.