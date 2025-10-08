3 órája
Nagy volt az öröm: Volt, amit ingyen adtak a szekszárdi piacon szerdán (képgalériával)
Ha szerda, akkor piaci nap van Szekszárdon. Munkanap lévén, inkább az idősebb korosztály és a kisgyermekes anyukák a vásárlók, szerdán azonban érdemes volt kimenni a piacra. A lecsónak való paprikát például óráról órára egyre olcsóbban adták, végül 9 óra környékén 390 forint volt kilója a szekszárdi piacon.
Nem volt nagy forgalom, de a törzsvásárlók és az állandónak számító kereskedők, őstermelők szorgalmasan jönnek szerdán is és szombaton is a piacra. Szinte mindent lehetett vásárolni, a boltinál jóval kedvezőbb áron szerdán, a szekszárdi piacon. Most a sláger a lecsópaprika, a szilva és az őszi virágok voltak.
Szekszárdi piacon találtunk egy termelőt, aki ajándékot is adott a vásárlónak
Érzik az árusok is, hogy vannak olyan hetek, amikor jócskán visszaesik a forgalom, kevesebb a vásárló, ezen a helyzeten különböző furfanggal próbálnak javítani. Van, aki kóstolót tesz ki, például a füstölt termékeket árulók és van, aki ingyen ad plusz egy terméket, ha nála vásároltak. Mi is találtunk egy vidékről – Kakasdról – érkező őstermelőt, aki lekvárokat, házi savanyúságokat árult és aki nála vásárolt, pluszban kapott egy csokor petrezselymet, ingyen. A kedves gesztus megtette a hatását, mert elégedett volt a hölgy a forgalmával.
Megkérdeztünk több kereskedőt arról, hogy elfogadják-e a nyugdíjas utalványt, mindnyájan azt válaszolták, természetesen, de le kell vásárolni, vissza nem adnak belőle. Vagyis aki ezer forintos utalvánnyal szeretne fizetni, annak ezer forintért kell vásárolnia, készpénzzel kiegészítheti az árat, ha többet kellene fizetnie ezer forintnál.
Szilva, dinnye, alma, uborka, tök, burgonya - széles a kínálat
Nézzük az árakat: a szilva kilójáért – inkább lekvárnak való volt a gyümölcs – 590 forintot kért az árus, és azt mondta, ez már a vége az idei termésnek. Volt még dinnye is, 300 forintért. Rengeteg cseresznyepaprika 1500 forintért, almapaprika 800-ért. Nagyon szép példányokat láttunk tökből is, frissek, gyengék, rántani- és tölteni valók. Kilóját 450 forint körüli áron kínálták. A kovászolni való uborka kilóját 750 forintért, hozzá az egy csokor kaprot 250 forintért kínálták. A cékla kilója 450 forint, az almáé 500, de a szebb példányokért már 650 forintot kértek.
Burgonyát is érdemesebb a piacon vásárolni, 300 forintot kértek érte, egy csokor petrezselyem 200 forintba került. Az ősz közeledtét jelzi, hogy több méhész kínálta mézes termékeit. A füstölt árusok is kipakoltak, sokan vettek kolbászt, töpörtyűt, szalonnát, sült sonkát. Láttunk házi tojást is, darabját 110 forintért adták.
A lecsópaprika, a szilva és az őszi virág volt a sláger a piaconFotók: Makovics Kornél
És rengeteg virág volt: árvácska 300 forintért, volt, ahol 350 forintot kértek darabjáért. Krizantém számtalan színben, méretben, 800 forinttól 2500 forintig.