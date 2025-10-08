Nagy volt az öröm: Volt, amit ingyen adtak a szekszárdi piacon szerdán (képgalériával)

Nem volt nagy forgalom, de a törzsvásárlók és az állandónak számító kereskedők, őstermelők szorgalmasan jönnek szerdán is és szombaton is a piacra. Szinte mindent lehetett vásárolni, a boltinál jóval kedvezőbb áron szerdán, a szekszárdi piacon. Most a sláger a lecsópaprika, a szilva és az őszi virágok voltak.

A szekszárdi piacon szerdánként inkább az idősebb korosztály és a kisgyermekes anyukák a vásárlók. Fotó: Makovics Kornél

Szekszárdi piacon találtunk egy termelőt, aki ajándékot is adott a vásárlónak

Érzik az árusok is, hogy vannak olyan hetek, amikor jócskán visszaesik a forgalom, kevesebb a vásárló, ezen a helyzeten különböző furfanggal próbálnak javítani. Van, aki kóstolót tesz ki, például a füstölt termékeket árulók és van, aki ingyen ad plusz egy terméket, ha nála vásároltak. Mi is találtunk egy vidékről – Kakasdról – érkező őstermelőt, aki lekvárokat, házi savanyúságokat árult és aki nála vásárolt, pluszban kapott egy csokor petrezselymet, ingyen. A kedves gesztus megtette a hatását, mert elégedett volt a hölgy a forgalmával.