Sok volt a vásárló

1 órája

300 forint helyett 90? Ezért éri meg piacra járni! Bár a töpörtyűnek megkérik az árát (képgalériával)

Címkék#lecsó#árak#forgalom#piac

Ahhoz képest, hogy hónap közepe van, sokan látogattak ki a szekszárdi piacra. Szinte minden volt, zöldségfélék, gyümölcsök, mézek, füstölt termékek és őszi virágok, koszorúk. Pénztárca kérdése, ki, mit és mennyit vásárol a szekszárdi piacon.

Mauthner Ilona

Ha szerda, akkor piaci nap Szekszárdon. Hétköznap és a hónap közepe van, ennek ellenére a szokásosnál nagyobb volt az érdeklődés. Szinte mindenre volt kereslet, volt aki paprikát, burgonyát vagy koszorút vett, volt aki gyümölcsökből tankolt fel a szekszárdi piacon.

szekszárdi piac
A szekszárdi piacon még mindig a paprika volt az egyik slágertermék, 450 forintért adták kilóját
Fotó: Makovics Kornél

Szekszárdi piacon most a sütőtök és a gesztenye volt a sláger

Közeledik Mindenszentek napja, ez látszik a piaci kínálatban is. Megszaporodtak a koszorúárusok, az őszi virágokat kínálók. Szintén az ősz újdonsága a sütőtök, a szőlő, a gesztenye, vettek is belőlük bőven. Igazi vitaminbomba mindegyik. A sütőtök igazi kincs, kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően. Már sütéskor az illata is javítja az ember hangulatát. 

A gesztenye igazi kuriózum. Az egyik árus ládaszám kínálta, a nagyobb szemű szelídgesztenye kilóját 2200, a kisebb szemű változatát 1500 forintért.

Azt is elárulta, hogyan kell gyorsan, praktikusan elkészíteni: egy serpenyőben beleöntjük a sütni való gesztenyéket, a tetejüket bevagdalva, majd egy kevés vizet öntünk alá. Ebbe pároljuk addig, amíg a víz el nem párolog, majd sütjük tovább, amíg el nem készül a gesztenyénk.

Gyümölcsök közül még érdemes volt szilvát venni - 650 forintért kínálták, de már nagyon fogytán van belőle, az alma kilója 400 forintnál nem volt olcsóbb, a szőlőé 1500 -2000 forint, még volt dinnye is 300 forintos kilós áron.

szekszárdi piac
Ősz lévén, a füstölt termékekre is nagyobb lett a kereslet
Fotó: Makovics Korrnél

A mézeseknek, füstölt árusoknak is jó forgalmuk volt

Az őszt jelzi, hogy egyre többen vásároltak mézet, mézes termékeket. Jól jönnek ezek a köhögésre, megfázás csillapítására. A füstölt árusoknak is volt forgalmuk, hidegebb időben szívesen falatozik az ember töpörtyűt, - bár ennek a terméknek még mindig nagyon megkérik az árát, 5000 forint kilója, vagy füstölt sonkát, szalonnát, kolbászt.

 

szekszárdi piacon
Őszi virágokból is volt bőven kínálat, lehetett válogatni
Forrás: Makovics Kornél

Még mindig sláger volt a lecsópaprika

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – 2200-2500 forint között volt kilója, akárcsak a múlt héten. A chili paprikát szintén 2500 forintért mérték. A kápia paprika kilója 900 forint volt. A lecsónak való paprika - nagyon jó minőségű - kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen. Én 2 darab szép, nagy, erős paprikát vettem, 90 forintot fizettem érte, ugyanez az üzletekben több mint 300 forint lett volna.

A burgonya kilója 300, a káposztáé 560, a cékláé 450 forint volt.

Ha szerda, akkor piac

Fotók: Makovics Kornél

 

 

 

