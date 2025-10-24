Szekszárdiak a színpadon és az ünneplők között

Szekszárdiak a színpadon és szekszárdiak az ünneplők között – írta Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője abban a Facebook-bejegyzésben, amelyet a budapesti, központi ünnepségről posztol. A fotókon Vágó Bernadett színművész látható a színpadon, illetve Rákay Philip televíziós személyiség, aki a műsort vezette. Horváth István pedig a Békemeneten résztvevő szekszárdiakkal készített közös képeket.

Forrás: Facebook