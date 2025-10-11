Vérlázító, amit a szekszárdi Bati keresztnél műveltek – Mutatjuk a barbár tettet

A bejegyzés rövid idő alatt nagy visszhangot keltett és eljutott a körzet önkormányzati képviselőjéhez, Szollár Zoltánhoz is, aki azonnal intézkedett a szeméthalom ügyében.

Elfogadhatatlan, hogy valakik ismét így bánjanak a környezetünkkel. A szekszárdi borvidék és a Bati kereszt környéke nem szemétlerakó, hanem természeti érték, amit közösen kell megóvnunk

– mondta a politikus, aki a videó láttán értesítette a rendőrséget.

Veszélyes hulladéknak számító üveggyapot is van a szeméthalomban

Forrás: Beküldött fotó.

A rendőrség is tud az illegális szeméthalomról

A hatóságok rövid időn belül a helyszínre érkeztek és helyszíni szemlét tartottak. Információink szerint vizsgálják, hogy a hulladék honnan származik és ki lehet a felelős a környezetkárosításért.

A Bati kereszt környéke nemcsak a helyiek, hanem a turisták körében is kedvelt kirándulóhely, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a szekszárdi dombokra. A mostani eset éppen ezért különösen felháborító – a természetjárók és a helyiek egyaránt abban bíznak, hogy a hatóságok mielőbb azonosítják az elkövetőt és példás büntetés követi a szándékos környezetpusztítást.

Szollár Zoltán hozzátette:

Nem nézhetjük tétlenül, hogy néhány felelőtlen ember tönkretegye azt, amit generációk óta óvunk. Mindent megteszek azért, hogy az ügynek következménye legyen, és a területet mielőbb megtisztítsuk.

A szekszárdi Bati kereszt környékén korábban is előfordultak illegális hulladéklerakások, de a helyiek és a városvezetés remélik, hogy ezúttal sikerül példát statuálni és visszaszorítani a környezetkárosító gyakorlatot.