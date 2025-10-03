Még a múlt század második felében vált hagyománnyá Újdombóvár városrészben a búcsú. A Ságuly tér azóta is helyszínéül szolgál a dombóváriak őszi fesztiváljának, amely igazi közösségteremtő esemény. Az idei esztendőben vásári forgataggal várják az érdeklődőket, színes felvonulás és számtalan színpadi program teszi változatossá a napot.

Dombóvári Őszi Fesztivál – színes kavalkád várja a látogatókat

Forrás: TEOL

Fellép többek között a Kapos Tánceggyüttes, lesz mazsorett-bemutató, a PTE brass bandje is színpadra lép. A nap zárásaként pedig Balázs Pali áll a deszkákra. A vásári forgatag a délelőtti órákban nyitja meg a kapuit, a felvonulók 14 órától indulnak, míg a koncertek 15 órai kezdettel tekinthetőek meg.